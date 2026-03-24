Irã ameaça Israel com ataques de mísseis e drones após novas ofensivas

Por Agência Brasil

Publicada em 24/03/2026 às 09h51

A Guarda Revolucionária do Irã elevou o tom das ameaças contra Israel nesta terça‑feira (24), afirmando que o país poderá ser alvo de “pesados ataques” com mísseis e drones caso mantenha operações militares consideradas por Teerã como “crimes contra civis no Líbano e na Palestina”. A declaração foi divulgada em comunicado oficial.

Segundo o texto, o Irã responsabiliza o exército israelense pelas ações contra populações civis e afirma que a continuidade dessas ofensivas resultará em uma resposta direta das forças iranianas.

A tensão entre os dois países se intensificou nas últimas semanas. Israel tem ampliado ataques no Líbano contra o Hezbollah, grupo aliado de Teerã, ao mesmo tempo em que mantém confrontos com o Hamas na Faixa de Gaza — conflito reacendido após o atentado de 7 de outubro de 2023.

O cenário se agravou após Estados Unidos e Israel lançarem, em 28 de fevereiro, uma ofensiva militar contra o Irã, alegando falta de cooperação do governo iraniano nas negociações sobre enriquecimento de urânio. Teerã insiste que seu programa nuclear tem fins exclusivamente civis.

Em resposta, o Irã fechou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos israelenses, bases norte‑americanas e infraestruturas em diversos países da região, incluindo Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Também foram registrados impactos de projéteis iranianos em Chipre, Turquia e Azerbaijão, ampliando o temor de uma escalada regional.