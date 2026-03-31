Fundação de Cultura e Juventude oferece apoio a candidatos e eleitores do Conselho Municipal de Política Cultural

Por Assessoria

Publicada em 31/03/2026 às 08h50

ATENÇÃO, PRODUTORES CULTURAIS DE ROLIM DE MOURA! A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura informa que está à disposição dos produtores culturais interessados em participar do processo eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), oferecendo suporte tanto para candidatos quanto para eleitores.

Os interessados podem receber orientação na realização de suas inscrições, bem como auxílio na elaboração de portfólios, etapa fundamental para a candidatura.

O atendimento pode ser realizado de forma presencial ou online. Para quem optar pelo formato digital, é necessário encaminhar o formulário devidamente preenchido, juntamente com a documentação exigida, para o e-mail: [email protected].

Atendimento presencial:

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.

A sede da Fundação de Cultura e Juventude está localizada na Avenida Fortaleza, na antiga Biblioteca Pública Municipal Claudevir Aparecido Pavin, anexo à Praça Durvalino Joaquim de Oliveira.

Os interessados podem acessar o regimento interno e o edital completo por meio do link abaixo: tr.ee/OYu4Ai