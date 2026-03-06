Flávio vem a Rondônia lançar Rogério ao Governo; Euma com “pezinho” no PL; e Confúcio demonstra civilidade

Por Herbert Lins

Publicada em 06/03/2026 às 10h11

A república apodrecida do Brasil real

CARO LEITOR, na coluna “O escândalo do banco Master revela uma república apodrecida do Brasil real”, publicada em 18 de fevereiro deste ano, convidei a todos a fazer uma profunda reflexão em relação aos escândalos de corrupção no país desde a redemocratização. Na coluna, destacamos a podridão do escândalo do banco Master envolvendo autoridades e empresários da mais alta envergadura do país. Por sua vez, a cada nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, revela-se o modus operandi do proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro. Neste caso, segundo investigações, Vorcaro mantinha uma milícia privada com quatro núcleos: financeiros (fraudes), corrupção institucional (cooptação de servidores do Banco Central), ocultação patrimonial (lavagem de dinheiro) e intimidação (obstrução da justiça, coagir e ameaçar desafetos). Este último era o grupo de WhatsApp “A Turma”, que contava com a participação de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão - conhecido como Sicário, e do ex-policial federal, Marilson Roseno da Silva. Segundo investigações, Mourão receberia R$ 1 milhão por mês em troca dos serviços para Vorcaro. Assim, a cada nova fase de investigação do banco Master, revela-se um “Brasil carcomido”.

Prendeu

A última movimentação da Operação Compliance Zero da Polícia Federal prendeu na quarta-feira (04) o empresário Daniel Vorcaro, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão - conhecido como Sicário, e o ex-policial federal, Marilson Roseno da Silva.

Suicídio

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão - conhecido como Sicário, conduzido a uma cela da Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais, tentou suicídio usando sua própria camisa. Ele foi socorrido e, segundo boletim médico do Hospital João XXIII, não deram início ao protocolo de morte cerebral.

Forjar

Entre os alvos identificados pela Polícia Federal da milícia de Daniel Vorcaro estava o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Nas mensagens recuperadas do celular de Vorcaro, o banqueiro discute com Sicário a possibilidade de forjar um assalto contra o jornalista. “Esse Lauro, quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes num assalto”, escreveu Vorcaro.

Vida

O desejo do banqueiro Daniel Vorcaro de atentar contra a vida do jornalista Lauro Jardim e a tentativa de suicídio de Sicário, forjando um assalto com crueldade, me fez lembrar, mesmo em contextos diferentes, da morte do jornalista Vlademir Herzog, assassinado sob tortura nas dependências do DOI-CODI em São Paulo, durante o Regime Militar no país.

Pré-campanha

Em pré-campanha para governador, o senador Marcos Rogério (PL), acompanhado do vereador da capital, Dr. Gilber, participou da inauguração da academia de ginástica CT 96 Fit. Depois concedeu entrevista nos estúdios da Rema TV. A estratégia de Rogério é se tornar mais conhecido em Porto Velho, o maior colégio eleitoral do estado.

Lançamento

Falando em pré-campanha, o senador Marcos Rogério (PL) confirmou o lançamento da sua pré-candidatura ao governo no próximo dia 14 de março, no Clube Vera Cruz em Ji-Paraná, com a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). O evento deverá esquentar o tabuleiro político rondoniense.

Multidão

A cidade de Ji-Paraná está localizada no centro geográfico de Rondônia, portanto, o evento do PL para o lançamento da candidatura ao governo do senador Marcos Rogério (PL) com a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro visa atrair uma multidão e demonstrar a força política do conservadorismo no interior.

Figurantes

O senador Marcos Rogério (PL) confirmou à coluna que haverá posteriormente um evento para lançamento das candidaturas ao Senado da legenda bolsonarista. Neste caso, Fernando Máximo e Bruno do Bolsonaro serão apenas figurantes no evento de lançamento da pré-candidatura de Rogério ao governo de Rondônia.

Pezinho I

Falando em figurante, a ex-candidata a prefeita Euma Tourinho (sem partido) foi recebida pelo senador Marcos Rogério (PL) no seu gabinete parlamentar em Brasília. Na pauta, destinação de emendas para Porto Velho. Entretanto, Euma saiu da reunião com um pezinho no PL e outro no Podemos.

Pezinho II

A deputada federal Cristiane Lopes, atualmente filiada ao União Brasil, também está com um pezinho no Podemos. Ela recebeu convite do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), para buscar a reeleição pelo Podemos. Entretanto, Cristiane exigiu a apresentação dos nomes dos candidatos e o potencial de voto de cada pré-candidato a federal para decidir se troca de partido.

Pezinho III

Falando em troca de partido, quem também anda com um pezinho no PL e outro no Podemos é o Pastor Valadares. Agora é a hora de fazer cálculos e pessoas mais próximas de Valadares o aconselham a disputar uma vaga na Câmara de Deputados pelo PL para não perder a sua identidade política.

Valadares

O Pastor Valadares (PL) já foi segundo suplente do ex-senador Acir Gurgacz (PDT) e atualmente é primeiro suplente do senador Jaime Bagattoli (PL). Valadares sonha em conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas para isso, precisa fazer os cálculos corretos da matemática do poder para não trocar o certo pelo duvidoso.

Recebeu

Ontem (05), o senador Confúcio Moura (MDB) recebeu no seu gabinete em Brasília a ex-candidata a prefeita da capital do MDB, Euma Tourinho (sem partido). Na pauta da reunião, emendas para o município de Porto Velho, retrospectiva das eleições municipais e o futuro político de ambos.

Demonstrou

O senador Confúcio Moura (MDB), ao receber a ex-candidata a prefeita da capital do MDB, Euma Tourinho (sem partido), demonstrou civilidade e urbanidade se comparada às rugas existentes entre os diretorianos e a militância do MDB de Porto Velho com Euma.

Personalista

Nas conversas em Brasília, a ex-candidata a prefeita da capital do MDB, Euma Tourinho (sem partido), revelou que foi convidada para disputar uma vaga ao Senado por um dos caciques do PSD. Euma é uma política personalista e isso ficou provado nas últimas eleições municipais dentro do MDB, portanto, os líderes de qualquer partido não devem contar com Euma para um projeto de grupo político.

Fortalecer

O deputado estadual Cássio Góis (PSD) destina emendas para fortalecer a agricultura familiar com entrega de máquinas, tratores, implementos e projetos importantes. Agora, Góis mira no esporte com a entrega de jogos de camisa de futebol para os times amadores de Cacoal.

Esporte

Falando em esporte, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para fortalecer o esporte no município de Chupinguaia. Alan atendeu o pedido do ex-vereador Ronaldão, um grande incentivador do esporte local.

Filiação

O médico Luiz Ferrari assinou ficha de filiação ao partido Avante. Ferrari bateu na trave por duas vezes para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). Ferrari, mesmo com as duas derrotas na urna, nunca abandonou suas bases eleitorais e, na nominata do Avante, conta com reais chances de vitória nas urnas em outubro próximo.

Alvarás

O prefeito Léo Moraes (Podemos) precisa fincar os pés na Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Velho para reorganizar o setor de fiscalização e expedição de alvarás. Segundo informações que chegaram à coluna, muitos estabelecimentos comerciais, clínicas e escritórios de profissionais liberais estão dependendo de um único funcionário para expedir a renovação dos alvarás de funcionamento.

Ginástica

O presidente da Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV), vereador Gedeão Negreiros (PSDB), recebeu diversas críticas das medidas impopulares tomadas para adequar o orçamento da Casa de Leis mediante a queda de receita. Neste caso, Gedeão faz ginástica no orçamento da CMPV para evitar que entre no vermelho.

Sério

Falando sério, a percepção de que a República está "apodrecida" é frequentemente associada a crises institucionais, escândalos de corrupção e desconfiança nas instituições políticas, gerando um sentimento de "carcomida" e "humilhada". Esse cenário é marcado por pedidos de reformas profundas, combate à impunidade e crítica à atuação dos poderes.