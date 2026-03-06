Entenda sua conta de energia: Energisa detalha como é calculada a fatura mensal

Por ENERGISA

Publicada em 06/03/2026 às 11h40

Você sabe realmente para onde vai o valor que paga na sua conta de energia? Segundo a Energisa, a maior parte do que é cobrado dos consumidores não fica com a distribuidora, mas sim com outros agentes do setor e com o governo, por meio de impostos e encargos.

“Mesmo sendo a empresa com quem o cliente tem mais contato, a Energisa recebe apenas uma parte da conta. A maior fatia vai para impostos e para outras empresas do setor”, explica Edmundo Nogueira, coordenador de leitura e cadastro da Energisa Rondônia.

Como é formada a conta de energia

A Energisa detalha que, em uma conta de R$100, a divisão é a seguinte:

R$35 são impostos e encargos definidos pelo governo federal;

R$32 vão para as geradoras de energia (usinas);

R$9 são destinados às transmissoras, responsáveis por levar a energia até as cidades;

Apenas R$24 ficam com a Energisa, que realiza a distribuição até os imóveis, faz a manutenção da rede e presta o atendimento ao cliente.

Quem define as taxas cobradas, os reajustes tarifários, a período de mudança de bandeira tarifária é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que também é responsável pelas regras e fiscalização do setor elétrico no Brasil.

Dicas para reduzir o valor da conta de energia

A Energisa também reforça que o consumo consciente é uma das principais formas de aliviar o valor da fatura no fim do mês. Confira algumas orientações simples:

Desligue as luzes ao sair dos cômodos;

Aproveite ao máximo a luz natural durante o dia;

Substitua lâmpadas comuns por lâmpadas de LED;

Ajuste o ar-condicionado para 23ºC;

Tire os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso;

Verifique a vedação da geladeira;

Passe maior volume de roupas de uma só vez.