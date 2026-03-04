Energisa alerta para os riscos de acidentes com a rede elétrica durante obras e reformas

Por ENERGISA

Publicada em 04/03/2026 às 11h28

Em Rondônia, acidentes envolvendo a rede elétrica durante atividades da construção civil resultaram em três mortes em 2025. Os casos reforçam a importância da adoção de medidas preventivas e do cumprimento das orientações de segurança em serviços realizados próximos à fiação elétrica.

De acordo com levantamento da concessionaria, a maioria das ocorrências está relacionada ao contato acidental com a rede elétrica durante obras e reformas, principalmente, com o manuseio de barra de ferro, pintura de fachada, instalação de placas e outdoor.

Risco constante nas obras

A Energisa alerta que obras realizadas nas proximidades da rede de distribuição de energia devem seguir protocolos específicos e, sempre que necessário, contar com avaliação técnica da concessionária.

“A energia elétrica não dá segunda chance. Em obras e reformas, qualquer descuido, como uma barra de ferro erguida no ponto errado, uma escada metálica encostada na rede ou um caminhão operando sem atenção à altura, pode ser fatal. Por isso, toda atividade próxima à rede precisa de planejamento e análise de risco”, afirma Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.

Como evitar acidentes: orientações essenciais

Mantenha distância segura, de no mínimo 2 metros, da rede elétrica ao movimentar vergalhões, telhas, estruturas metálicas e ferramentas longas;

Utilize escadas de fibra de vidro, nunca metálicas, em serviços próximos à rede;

Não execute serviços em dias de chuva;

Antes de iniciar obras em pavimentos superiores ou telhados, verifique a localização dos cabos elétricos;

Não opere caminhões basculantes, guindastes ou equipamentos similares sem observar altura e raio de alcance;

Jamais toque em fios caídos, isole a área e acione imediatamente a concessionária;

Garanta que trabalhadores e equipes terceirizadas estejam capacitados e utilizem corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Ao identificar situações de risco, a orientação é não se aproximar e acionar imediatamente a Energisa, pelo 0800 647 0120. Em casos de acidente com vítima, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.