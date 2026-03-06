Desafio Liga Jovem chega à 4ª edição e mobiliza escolas de Rondônia com semana de lançamento

Por sebrae

06/03/2026

Iniciativa do Sebrae promove palestras em instituições de ensino e incentiva estudantes a desenvolver soluções empreendedoras com impacto social

O empreendedorismo jovem volta ao centro das discussões educacionais em Rondônia com a realização da Semana de Lançamento da 4ª edição do Desafio Liga Jovem. A iniciativa, promovida pelo Sebrae em Rondônia, acontece entre os dias 23 e 27 de março e busca mobilizar estudantes, professores e instituições de ensino em torno da cultura empreendedora.

A abertura oficial do evento será realizada no dia 23 de março, às 9h, no espaço da Faculdade Sebrae, com um café da manhã que reunirá convidados, representantes de instituições de ensino, parceiros e profissionais da imprensa. O encontro marca o início das ações de divulgação do programa no estado e apresenta os objetivos da nova edição da olimpíada educacional.

Educação empreendedora e protagonismo juvenil

Promovido pelo Sebrae e realizado por meio do Instituto Ideias de Futuro, o Desafio Liga Jovem é uma olimpíada nacional voltada ao desenvolvimento de competências empreendedoras entre estudantes, incentivando a criação de soluções inovadoras para desafios da sociedade.

Ao longo da semana de lançamento, serão realizadas palestras de sensibilização em escolas. No primeiro dia, as visitas às unidades escolares ocorrerão no período da tarde, em razão da realização do evento oficial pela manhã. As atividades serão conduzidas pelo colaborador do Sebrae, Alberto Saavedra, da Unidade Regional do Sebrae em Porto Velho com o apoio da coordenadora estadual do Programa Educação Que Transforma, Rita de Cássia.

Durante os encontros, estudantes e professores conhecerão a proposta do desafio e as possibilidades de participação no programa, que estimula habilidades como criatividade, inovação, organização, planejamento, responsabilidade, liderança, colaboração e visão de futuro.

Essas competências estão alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e são trabalhadas por meio de atividades dinâmicas que incentivam a construção de projetos empreendedores.

Soluções criadas por estudantes

Além de fortalecer a educação empreendedora, o Desafio Liga Jovem também busca dar visibilidade a soluções criadas pelos próprios estudantes. As propostas podem ser desenvolvidas ao longo do programa ou surgir de iniciativas já existentes no ambiente escolar, desde que apresentem potencial de impacto social.

Em Rondônia, a iniciativa conta com o apoio de instituições de ensino e tem como objetivo ampliar o engajamento de jovens e educadores na construção de ideias que contribuam para transformar realidades locais por meio da inovação e do empreendedorismo.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).