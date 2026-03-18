Deputado Pedro Fernandes solicita solução para abastecimento de água tratada em União Bandeirantes

Por Assessoria

Publicada em 18/03/2026 às 08h00

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) solicitou providências para solucionar os problemas na rede de distribuição de água no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, situação que ainda impede o início do abastecimento à população.

Durante a implantação da mini estação de tratamento de água, estrutura implantada pela Caerd para ampliar o acesso da comunidade ao fornecimento de água tratada, a prefeitura iniciou obras de drenagem em algumas ruas do distrito como parte de ações preparatórias para serviços de pavimentação. No decorrer desses trabalhos, a empresa contratada para executar a drenagem teria danificado diversas tubulações da rede de distribuição de água.

A equipe técnica da Caerd deve realizar a recuperação da rede de água tratada (Foto: Assessoria parlamentar)

Com os danos na tubulação, foram identificados vários vazamentos ao longo da rede, o que impediu que o sistema entrasse em funcionamento. Diante do problema e com os reparos ainda não realizados pela empresa contratada, a equipe técnica da Caerd deve realizar a recuperação da rede de água tratada.

Segundo o deputado Pedro Fernandes, é importante que a situação seja resolvida o mais rápido possível para que a população possa, finalmente, contar com o abastecimento de água tratada. “A estação representa um avanço importante para a comunidade. Agora precisamos resolver os problemas na rede para que o sistema possa começar a operar e levar água tratada às famílias de União Bandeirantes”, destacou o parlamentar.

O parlamentar reforçou que seguirá acompanhando de perto a situação até que o abastecimento de água seja efetivamente regularizado em União Bandeirantes.