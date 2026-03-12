Deputado Pedro Fernandes recebe equipe da OCB para tratar de demandas do cooperativismo em Rondônia

Por Assessoria

12/03/2026

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa, representantes da equipe jurídica da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) para tratar de demandas e alinhamentos relacionados ao fortalecimento do cooperativismo no estado.



A reunião contou também com a participação de técnicos legislativos da Assembleia, e teve como objetivo discutir aspectos técnicos de uma proposta legislativa voltada especificamente às cooperativas, e busca avançar na construção de um instrumento legal direcionado às particularidades do setor cooperativista. Durante o encontro, foram apresentados pontos iniciais e contribuições técnicas que poderão subsidiar os próximos encaminhamentos institucionais relacionados ao tema.



Para o deputado Pedro Fernandes, o diálogo com as entidades representativas é fundamental para construir propostas que atendam às necessidades do setor. “O cooperativismo tem um papel importante no desenvolvimento econômico e social de Rondônia. Manter esse diálogo com as entidades e ouvir suas contribuições é essencial para avançarmos em iniciativas que fortaleçam o setor”, destacou.



Pedro Fernandes tem atuação direta no fortalecimento do cooperativismo em Rondônia. O parlamentar é presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (FRENCOOP- RO) na Assembleia Legislativa, espaço que reúne deputados e representantes do setor para discutir iniciativas, acompanhar demandas e construir propostas voltadas ao desenvolvimento e à valorização das cooperativas no estado.