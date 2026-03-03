Deputado Cirone Deiró recebe reconhecimento por contribuir com desenvolvimento de Rondônia

Por Eli Batista

Publicada em 03/03/2026 às 13h50

O deputado estadual Cirone Deiró recebeu, na tarde desta segunda-feira (2), a medalha da Ordem do Mérito Marechal Rondon, honraria concedida a profissionais que contribuíram, com grande notoriedade, com o desenvolvimento do Estado de Rondônia. A solenidade foi realizada no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, com a presença de autoridades, lideranças e representantes de diversos segmentos sociais.

A iniciativa foi proposta pelo governador, coronel Marcos Rocha, em reconhecimento aos serviços prestados pelo deputado à sociedade. A Medalha da Ordem do Mérito Marechal Rondon é a mais alta honraria concedida a profissionais e lideranças que, com dedicação, têm contribuído com o desenvolvimento do Estado de Rondônia. “Ao receber esse reconhecimento das mãos do governador, esclareço que esta conquista é também de todos os rondonienses que acreditam em nosso trabalho e têm caminhado conosco”, disse Cirone.

De acordo com o deputado, o recebimento da honraria é mais um momento especial para expressar sua gratidão a Deus pela oportunidade de servir a um Estado próspero e acolhedor. “Juntos, estamos fazendo um trabalho que tem elevado Rondônia a uma posição de destaque e de orgulho para todos nós”, afirmou.