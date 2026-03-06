Coleta Seletiva e Geração de Renda promove ação de educação ambiental em escola da rede estadual

Por IFRO

Publicada em 06/03/2026 às 14h42

Estudantes do ensino fundamental da Escola Estadual Paulo Saldanha, em Guajará-Mirim (RO), participaram, na quinta-feira, 26 de fevereiro, de uma ação de educação ambiental promovida pelo Projeto de Extensão Resíduos Sólidos: Coleta Seletiva e Geração de Renda (PRS), do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim. A atividade contou com a atuação de acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, orientados pela equipe do projeto e por servidores envolvidos em ações extensionistas.

A iniciativa teve como objetivo promover a conscientização sobre o descarte correto de resíduos, por meio de atividades lúdicas e participativas, estimulando práticas sustentáveis desde a infância. Entre as atividades desenvolvidas esteve a brincadeira “Caça ao Resíduo”, que incentivou as crianças a identificar e a separar corretamente materiais recicláveis. A proposta buscou reforçar, de forma prática e interativa, a importância da destinação adequada dos resíduos no cotidiano.

Ao final da programação, todas as crianças presentes receberam lembrancinhas. Os estudantes que se destacaram nas dinâmicas também foram contemplados com uma premiação simbólica oferecida pelo projeto, como forma de estimular o engajamento nas práticas de educação ambiental.

Para o acadêmico de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFRO, Matheus Geraldo Carvalho da Costa, ações como essa fortalecem a relação entre a instituição e a comunidade e geram um impacto ampliado na sociedade. “Essas atividades promovem a aproximação entre a instituição e a comunidade e criam um efeito borboleta, pois as crianças tendem a compartilhar o aprendizado com familiares, ampliando o alcance da educação ambiental”, destacou.

Projeto Resíduos Sólidos: Coleta Seletiva e Geração de Renda

O Projeto Resíduos Sólidos: Coleta Seletiva e Geração de Renda desenvolve ações voltadas à educação ambiental e à promoção de práticas sustentáveis, envolvendo estudantes, servidores e parceiros institucionais em atividades que incentivam a conscientização sobre a gestão de resíduos.