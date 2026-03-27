Cidade limpa muda rotina e anima trabalhadores no município de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/03/2026 às 11h51

Todos os dias, o comerciante informal Valdeci Aparecido segue sua rotina de trabalho. Antes mesmo do sol nascer, ele já começa a preparar salgados e sucos que são vendidos em um ponto localizado nas proximidades do cruzamento das avenidas Guaporé e Imigrantes.

De acordo com Valdeci, sua maior satisfação é poder iniciar o trabalho diariamente sabendo que o espaço onde desenvolve seu negócio está bem cuidado pelas equipes de limpeza disponibilizadas pela Prefeitura de Porto Velho.

Na manhã da última quinta-feira (26), equipes realizaram no local serviços de limpeza, incluindo varrição, roçagem, manutenção do canteiro central, entre outras ações de zeladoria urbana.

“Eu me sinto muito satisfeito com esse trabalho. Sempre vejo o pessoal da prefeitura limpando a avenida. Isso ajuda nas minhas vendas e deixa a cidade bem mais bonita”, declarou Valdeci Aparecido.

Na manhã da última quinta-feira (26), equipes realizaram no local serviços de limpeza, incluindo varrição, roçagem, manutenção do canteiro central

Serviços como esse são realizados de forma simultânea em vários pontos da cidade. Enquanto as equipes atuavam na Guaporé com Imigrantes, outro grupo realizava ações nas proximidades da rua da Beira.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essas ações coordenadas e simultâneas de limpeza no perímetro urbano fazem parte do programa Cidade Limpa, que tem como objetivo reverter um cenário histórico de abandono na capital.

“Hoje temos uma cidade viva, bem cuidada, organizada e que trata seus cidadãos com dignidade. Sabemos dos inúmeros desafios que ainda existem, mas é com dedicação e amor por nossa cidade que estamos avançando e solucionando problemas históricos”, afirmou o prefeito.

A zeladoria urbana é um trabalho realizado pela Prefeitura de Porto Velho, com execução direta da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).