Câmara de Ouro Preto do Oeste concede Moção de Aplauso ao deputado Lucio Mosquini

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 13h50

Uma Moção de Aplauso foi concedida ao deputado federal Lucio Mosquini durante sessão itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste realizada nesta segunda-feira (16) no distrito de Rondominas. A homenagem foi indicada pelo vereador Robinho e recebeu aprovação dos parlamentares da Casa.

O reconhecimento institucional foi destinado ao trabalho desenvolvido pelo parlamentar e aos serviços apontados como relevantes para a população da região. A iniciativa partiu do Legislativo municipal como forma de registrar publicamente a atuação do deputado.

Ao comentar a homenagem, Mosquini afirmou ter recebido o gesto com gratidão e destacou que interpreta o reconhecimento como algo que também alcança pessoas que atuam ao seu lado. Segundo ele, a distinção representa não apenas sua atuação individual, mas o trabalho conjunto de colaboradores que participam das ações voltadas ao desenvolvimento regional.

O deputado também agradeceu ao vereador Robinho pela indicação e aos demais vereadores que aprovaram a moção. Ele acrescentou que pretende seguir exercendo suas atividades com responsabilidade, dedicação e compromisso com a população.