Adolescentes são apreendidos acusados de arrastões na zona norte

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/03/2026 às 14h12

A Polícia Militar de Porto Velho apreendeu dois adolescentes de 17 anos na noite de quarta-feira (4), suspeitos de praticarem arrastões na zona norte da capital. A dupla utilizava bicicletas para realizar as abordagens e subtrair pertences de pedestres. A ação criminosa foi interrompida após as vítimas reagirem e perseguirem os suspeitos, que acabaram detidos com a ajuda de moradores da região até a chegada das guarnições.

O primeiro crime ocorreu na praça do bairro Alphaville, onde os jovens roubaram diversos objetos e fugiram rapidamente. Pouco tempo depois, a dupla realizou um segundo assalto na Avenida Rio Madeira, nas proximidades da academia Sena. Desta vez, uma das vítimas não se intimidou e seguiu os infratores, conseguindo cercá-los com o apoio de pessoas que passavam pelo local no momento da fuga.

Com a chegada da Polícia Militar, os adolescentes foram submetidos a uma revista, sendo encontrados com eles os itens roubados nas duas ocorrências. Ambos foram prontamente reconhecidos pelas vítimas como os autores das ameaças e subtrações. Os objetos recuperados foram encaminhados, junto com os menores, para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Militar reforça a orientação de que a população não deve reagir a assaltos, embora, neste caso específico, a mobilização tenha resultado na captura dos envolvidos. O patrulhamento na região da Avenida Rio Madeira deve ser intensificado nos horários de maior movimento em academias e centros comerciais para coibir novas práticas de pequenos furtos e roubos por duplas em bicicletas ou motocicletas.

Os adolescentes devem ser apresentados ao Ministério Público para a aplicação de medidas socioeducativas. A polícia investiga agora se a dupla possui participação em outros roubos semelhantes relatados na zona norte de Porto Velho nas últimas semanas, utilizando o mesmo modus operandi de fuga com bicicletas.