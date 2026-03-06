A missão de escoar o suor do campo em Porto Velho

Por Maximus Vargas

Publicada em 06/03/2026 às 11h46

Experiência na estrada garante que a produção rural chegue ao destino certo

O sol das nove da manhã já começa a castigar a pele, mas para Gildázio de Souza Hermogenes, motorista de 65 anos, o calor é apenas um companheiro de longa data. Sentado ao volante de uma caçamba Volvo da prefeitura de Porto Velho, ele preenche a quilometragem inicial de 5.300 km no relatório.

O destino é a Linha Primeiro de Maio, onde cerca de 3 toneladas de milho, distribuídas em 120 sacos de 28 kg cada, aguardam para serem transportadas. Este não é apenas um transporte, é o elo final de um ciclo de trabalho do produtor rural, garantido pelo programa Transporte da Produção Rural realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric).

Gildázio é um veterano das estradas de Porto Velho. Com quase 20 anos nessa atividade, ele encontrou sua verdadeira vocação quando passou a integrar a divisão que realiza o transporte da produção agrícola. Antes disso, a realidade era outra, ele trabalhava no sistema prisional.

“É um trabalho gratificante para mim. Faço isso com todo carinho e muito prazer, não faço só por fazer”, afirma o motorista, que, mesmo após um infarto e a retirada de uma veia, não pensa em parar. O fruto de tanto esforço do “transporte”, ajudou Gildázio a conseguir realizar o sonho de comprar um apartamento para a filha mais velha, garantindo a segurança que ele próprio não teve na juventude.

Os desafios, porém, não são poucos. Na época das chuvas, os ramais sem cascalho se transformam em armadilhas de lama onde os caminhões, muitas vezes antigos, acabam atolando. Gildázio recorda com detalhes as dificuldades de anos anteriores, como no "Rio do Contra", onde carretas ficavam atravessadas nas ladeiras, forçando o retorno e a busca de desvios de até 60 km para chegar ao destino.

Hoje, com a experiência de quem já realizou mais de 25 viagens apenas nos dois primeiros meses de 2026, ele opera com a precisão de quem conhece cada curva e cada necessidade dos produtores de mandioca, melancia e milho.

GESTÃO NO CAMPO

Léo Moraes destaca a importância de garantir que o suporte chegue diretamente à porteira do produtor

O trabalho realizado por servidores como Gildázio é peça fundamental nas políticas públicas de apoio à agricultura familiar em Porto Velho. O prefeito Léo Moraes destaca a importância de garantir que o suporte chegue diretamente à porteira do produtor.

“Nossa gestão entende que o produtor rural é a mola propulsora da nossa economia. Por isso, investir na logística e no transporte da produção, com servidores dedicados como o Sr. Gildázio, é garantir que o alimento chegue à mesa e o lucro fique com quem trabalha a terra.”

Para Gildázio, cada viagem para atender produtores como o Sr. Ivone é uma nova página em sua vasta coleção de histórias. Ele segue preenchendo seus relatórios com cuidado, sabendo que cada quilômetro rodado representa o desenvolvimento de uma região que ele aprendeu a amar. "Para mim, todas as partes do meu trabalho são boas. É a minha profissão e eu a escolhi", conclui, antes de engatar a marcha e seguir viagem rumo a mais um embarque de safra