Vazamento em rede de saneamento no final da avenida Campo Sales gera reclamações

Por Guajará Notícias

Publicada em 24/02/2026 às 08h54

Moradores do bairro Tamandaré, no trecho final da Avenida Campos Sales, nas proximidades do acesso à antiga área do matadouro municipal, relataram ao Guajará Notícias a ocorrência de vazamento em rede subterrânea, atribuído à infraestrutura operada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD).

De acordo com os registros encaminhados à redação, o ponto apresenta extravasamento contínuo de líquido que escoa pela via pública, gerando odor perceptível e desconforto aos residentes da região. Técnicos da concessionária teriam realizado intervenção preliminar no local, porém, segundo os moradores, o serviço não foi concluído, permanecendo a anomalia operacional.

Tecnicamente, ocorrências dessa natureza podem estar associadas a rompimento de rede coletora de esgoto sanitário, falha em junta de tubulação, obstrução em linha de recalque ou até infiltração em galeria de drenagem pluvial, situações que exigem diagnóstico preciso por meio de inspeção in loco, teste de estanqueidade e, se necessário, abertura de vala para substituição de trecho comprometido.

Além do impacto ambiental e do potencial risco sanitário — sobretudo se caracterizado como esgoto doméstico — o vazamento contínuo pode provocar deterioração do pavimento, erosão do subleito e comprometimento da base estrutural da via, elevando custos futuros de manutenção urbana.

Os moradores cobram providências para a conclusão definitiva da intervenção, ressaltando que o mau odor tem afetado a rotina local. A preocupação também envolve a possível proliferação de vetores, caso o problema persista por período prolongado.

O Guajará Notícias mantém espaço aberto para manifestação oficial da CAERD, a fim de que a companhia esclareça a natureza técnica do vazamento, informe o cronograma de execução dos serviços corretivos e detalhe as medidas adotadas para mitigar eventuais riscos à saúde pública e à infraestrutura viária.