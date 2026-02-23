Três deputados buscam a reeleição na região de Ariquemes, Guajará-Mirim e BR 429 um favorito e equilíbrio, protesto contra privatização do Rio Madeira

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Eleições 2026 – Na última semana a coluna abordou assunto relacionado à sucessão ao Parlamento Estadual nas eleições de outubro deste ano, quando também serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Foi publicado um resumo de as possibilidades da reeleição de deputados e alguns nomes de lideranças regionais, que estariam dispostas a enfrentar as urnas com destaque para a Assembleia Legislativa (Ale), onde existem 24 cadeiras, duas delas abertas, pois o delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) trabalha uma pré-candidatura ao Senado, e Ezequiel Neiva (UB), estaria inelegível, e caso consiga concorrer este ano não será à reeleição, mas sim a deputado federal.

Ariquemes – A princípio, temos hoje, duas das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa (Camargo e Ezequiel), que estarão vagas nas eleições de outubro. A região polarizada por Ariquemes tem quatro representantes na Ale-RO: o presidente, Alex Redano, delegado Rodrigo Camargo, ambos do Republicanos, Pedro Fernandes (PRD), ex-prefeito de Cujubim, e delegado Lucas Torres (PP-Buritis). Redano não deverá ter dificuldades para conseguir um novo mandato, mas há informações, de a possibilidade de uma candidatura majoritária. Pedro Fernandes, que já foi prefeito de Buritis em dois mandatos seguidos também tem plenas condições de reeleição. É um político moderado, sensato, operante e deverá conseguir um novo mandato. Lucas Torres ganhará espaço com a pré-candidatura de Camargo para o Senado e foca a reeleição.

BR 429/Guajará – A região tem deputados de enorme potencial eleitoral, inclusive Ismael Crispin (São Miguel do Guaporé), que foi o terceiro mais bem votado em 2022 somando 23.417 votos. Crispin foi eleito pelo PSB, passou pelo MDB e recentemente se filiou ao PP, que tem a deputada federal Sílvia Cristina como presidente regional. Não deverá ter dificuldades para conseguir um novo mandato, inclusive, de manter ou ampliar a votação anterior. No município vizinho a São Miguel, , São Francisco do Guaporé tem a deputada Gislaine Lebrinha (UB), de família tradicional na região, onde o pai, Lebrão, já foi prefeito, deputado estadual e deputado federal. A disputa regional é com Crispin, mas a reeleição de Lebrinha é uma interrogação. Já em Guajará Mirim a deputada Taíssa Sousa, eleita pelo PRD, está no Podemos, mas que estaria rumando para o PL, provavelmente terá um adversário de enorme potencial de votos na região, o prefeito-reeleito (63,48% dos votos válidos) de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL), de família tradicional na área e político considerado bom de voto.

Privatização – Na terça-feira (24) a partir das 8h ocorrerá concentração na bola (rotatória) da balsa na Avenida Imigrantes, em Porto Velho, contra a privatização dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins. Os manifestantes contestam o Decreto nº 12.800 de 28 de agosto de 2025, que inclui trechos estratégicos de os rios Madeira, Tocantins e Tapajós dentro do Programa Nacional de Desestatização (PND) para criar um corredor fluvial gigante para a expansão do agronegócio. A mobilização contesta a privatização, porque não ocorreram consultas às comunidades e aos povos originários, subordinando o meio ambiente e a vida das populações locais a interesses do agronegócio e mineração. Alegam que a dragagem vai revolver o mercúrio acumulado no leito e os combustíveis, e os resíduos das grandes balsas vão contaminar as águas.

Pesquisa – O Instituto Phoenix, especializado em pesquisas, com destaque para as eleitorais, solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia autorização para rodada de pesquisa eleitoral no Estado. O diretor do Phoenix, Juvenil Coelho, disse que o instituto fará sondagens mês a mês, até as eleições em outubro, sobre a situação de Rondônia relacionadas as eleições gerais de outubro. “Essa tarefa atende ao nosso cronograma de serviços e visa acompanhar, de forma contínua, o comportamento do eleitorado”, argumentou Juvenil. A pesquisa deverá estar concluída até o dia 28 e repassados para divulgação dos órgãos de comunicação com coleta de informações em 14 dos principais municípios, dos 52 existentes em Rondônia. A expectativa é maior em torno de Governo do Estado, das duas vagas ao Senado, das oito à Câmara Federal e das 24 na Assembleia Legislativa. Presidência da República é importante, mas a regionalidade é maior.

A partir de terça-feira (24) a coluna publicará a série dos deputados estaduais em busca da reeleição com domicílio eleitoral em Porto Velho. A capital tem sete dos 24 deputados na legislatura atual e todos vão em busca de um novo mandato +++ Também será encerrada as especulações iniciadas na última semana. A disputa por cadeiras na Ale-RO será acirrada +++ Crescem as apostas nos bastidores da política sobre o futuro político de o governador |Marcos Rocha, presidente regional do PSD. Rocha já se manifestou publicamente, que não pretende disputar uma das duas vagas ao Senado como se propunha. Alegou uma série de problemas, inclusive deixou bem esclarecido, que não deixaria o cargo para o vice, Sérgio Gonçalves (UB), e que “é muito difícil eu querer entregar o governo do Estado de Rondônia nas mãos de alguém que me traiu. Se traiu a mim, vai trair a população também”, afirmou +++ Na próxima semana influente político de Rondônia anunciará sua pré-candidatura a importante cargo público, que estará em disputa nas eleições de outubro. A ilegibilidade terminará na sexta-feira (27) +++ Palmeiras e São Paulo, e Novorizontino e Corinthians jogam pela semifinal do Paulistão no próximo final de semana (sábado e domingo). Os vencedores farão a final em duas partidas nos dias 4 e 8 de março.

