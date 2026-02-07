Rondoniense Série A 2026 entra na 7ª rodada com três jogos entre sábado e domingo

Publicada em 07/02/2026 às 09h30
O Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026 retoma sua programação neste fim de semana com a realização da 7ª rodada, distribuída entre sábado (7) e domingo (8), reunindo três confrontos em Porto Velho e Cacoal. A sequência de jogos dá andamento à fase classificatória da competição estadual organizada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia.
A abertura da rodada ocorre no sábado, às 15h30, no Estádio Aluízio Ferreira, com o confronto entre o Sport Club Genus e o Ji-Paraná Futebol Clube. De acordo com a tabela oficial divulgada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a partida contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube.
No domingo, o Estádio Aluízio Ferreira volta a receber jogo válido pela competição. Às 17h, entram em campo o Rondoniense Social Clube e o Guaporé Futebol Clube, em duelo que mantém a capital rondoniense como um dos centros da rodada.
O encerramento da 7ª rodada está programado para a noite de domingo, em Cacoal. Às 19h30, no Estádio Aglair Tonelli, o SE União Cacoalense enfrenta o Gazin Porto Velho Esporte Clube. Conforme informado na programação oficial, o horário desta partida ainda pode sofrer alteração.
Nesta rodada, o Barcelona Futebol Clube não entra em campo e cumpre folga prevista na tabela da competição.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!