Rodovia-135, em Alta Floresta do este, recebe do governo revitalização com microrrevestimento

Publicada em 04/02/2026 às 14h33
Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e garantir maior vida útil ao pavimento da RO-135, conhecida como Linha P-50, no trecho entre o município de Alta Floresta d’Oeste e o distrito de Vila Marcão, o governo de Rondônia iniciou, no dia 15 de janeiro, os serviços de revitalização da rodovia por meio de microrrevestimento asfáltico. O trabalho é executado pela equipe da usina móvel de microrrevestimento, em parceria com a 4ª Usina de Asfalto de Rolim de Moura, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a via é estratégica para a economia regional, utilizada diariamente por produtores rurais para o escoamento da produção agrícola e agropecuária, além do transporte de insumos. “A RO-135 também é rota de acesso para turistas e amantes da pesca de todo o estado, do Brasil e até de outros países que se deslocam até o Porto Rolim de Moura do Guaporé. Portanto, investir nessa rodovia é fortalecer a economia e o turismo da região”, ressaltou.
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, esteve in loco na terça-feira (3), acompanhando os trabalhos, que contemplam 21 quilômetros de extensão. “Essa é uma intervenção técnica que prolonga a vida útil do pavimento, reduz custos futuros com manutenção pesada e garante mais segurança aos usuários. O governo segue atuando de forma preventiva, priorizando a conservação da malha viária estadual”.
DURABILIDADE DO ASFALTO
De acordo com o coordenador de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, a tecnologia do microrrevestimento asfáltico tem como finalidade proteger o pavimento existente. “O microrrevestimento evita infiltrações, sela fissuras, eleva o coeficiente de atrito entre pneu e pavimento, aumentando a rugosidade da pista e rejuvenescendo superficialmente os trechos em início de desgaste. Na prática, isso amplia significativamente a durabilidade do asfalto”, explicou.
O gerente da 4ª Usina de Asfalto de Rolim de Moura, Thiago Moreira, destacou a integração das equipes para garantir eficiência na execução do serviço. “Estamos trabalhando com planejamento técnico e logística integrada para assegurar qualidade e agilidade na aplicação. Esse tipo de intervenção preventiva é fundamental para manter a rodovia em boas condições por mais tempo, beneficiando diretamente a população.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!