Reunião entre blocos e Prefeitura define últimas ações para o Carnaval 2026; encontro aconteceu no Prédio do Relógio

Publicada em 04/02/2026 às 08h43
Após um trabalho iniciado ainda em meados do ano passado, o Carnaval 2026, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, entrou na reta final de preparação com a última reunião de alinhamento entre a Fundação Cultural do Município (Funcultural) e os organizadores dos blocos carnavalescos que começam a desfilar a partir desta sexta-feira (6).
O encontro foi realizado na manhã desta terça-feira (3), no auditório do Prédio do Relógio, sede do Poder Executivo Municipal. Entre os principais pontos discutidos estiveram as ações de segurança e a inédita instalação de grades nos circuitos oficiais por onde os blocos irão passar.
De acordo com o diretor do Uniblocos, Anderson de Paula, a organização do carnaval deste ano transcorreu sem imprevistos, graças ao planejamento antecipado e ao diálogo constante com o poder público.
“Nós estamos alinhados com a Prefeitura desde outubro do ano passado, o que facilitou muito o andamento da festa. Já está tudo pronto para colocar os blocos na rua. Graças a Deus, temos a confiança de que será um ótimo carnaval. Por isso, agradecemos à Prefeitura pela parceria”, destacou Anderson de Paula.
Mediando a reunião, o diretor de Eventos da Funcultural, Vanderlei Silva, ressaltou que os encontros foram fundamentais para a construção do modelo de festa que será implementado neste ano no carnaval de rua da capital.
“Recebemos a determinação do prefeito Léo Moraes para oferecer todo o suporte necessário aos blocos, que são importantes fomentadores da economia durante esse período festivo e que precisam da parceria do poder público para realizar uma festa com a qualidade que a população merece”, afirmou Vanderlei.
O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, reforçou que o alinhamento antecipado é essencial para garantir organização e segurança durante toda a programação.
“Esse diálogo permanente com os blocos permite planejar cada detalhe do Carnaval. A orientação do prefeito Léo Moraes é garantir uma festa bem estruturada, segura e que valorize a cultura popular, fortalecendo também a economia local”.
Iniciado no último final de semana, o Carnaval 2026 segue com programação até o dia 28 de fevereiro.
Atendimento e funcionamento durante os blocos
Durante os principais desfiles do Béra Folia 2026, o serviço de apoio estará em funcionamento nos seguintes dias, horários e blocos:
• 07/02/2026 (sábado) – Pirarucu do Madeira: das 16h às 22h
• 07/02/2026 (sábado) – Até que a Noite Vire Dia: das 20h às 02h
• 08/02/2026 (domingo) – Furacão da Zona Sul: das 20h às 02h
• 13/02/2026 (sexta-feira) – Bloco Us Dy Phora: das 22h às 04h
• 14/02/2026 (sábado) – Banda do Vai Quem Quer: das 16h às 22h
• 16/02/2026 (segunda-feira) – Jatuarana Sul: das 20h às 02h
• 17/02/2026 (terça-feira) – Porto Maria: das 20h às 02h
• 21/02/2026 (sábado) – Bloco Axé Folia Mix: das 22h às 04h
