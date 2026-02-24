Programa Gás do Povo atende famílias em situação de vulnerabilidade em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 24/02/2026 às 08h48

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa à população sobre o Programa Gás do Povo, benefício destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social.

COMO CONSULTAR SE VOCÊ FOI SELECIONADO

Os beneficiários podem consultar sua situação através dos seguintes canais:

Aplicativo Meu Social – Gás do Povo

Portal Cidadão

Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207

QUEM PODE PARTICIPAR

São elegíveis ao Programa Gás do Povo:

Famílias inscritas no Cadastro Único;

Com cadastro atualizado;

Em situação de vulnerabilidade social;

Que atendam aos critérios do programa.

É fundamental manter o Cadastro Único atualizado.

EMPRESAS CADASTRADAS EM ROLIM DE MOURA

As famílias contempladas poderão utilizar o benefício nas seguintes empresas credenciadas:

SANTANA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI – EPP (FOGÁS)

Rua Corumbiara, esquina com Avenida Aracaju, 5117 – Centro

(69) 3442-3030

WANDERSON FERREIRA SOARES – ME (FOGÁS)

Av. São Paulo, 4806 – Beira Rio

(69) 98517-2944

SÃO JOSÉ COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA (FOGÁS)

Avenida Norte Sul, 6273 – Planalto

(69) 98414-2354

SOCIEDADE FOGÁS LTDA (FOGÁS)

Avenida 25 de Agosto, 6249 – São Cristóvão

(92) 99146-2473

NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (AMAZONGÁS)

Avenida Norte Sul, 3868 – Beira Rio

(69) 99319-8599

NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (FOGÁS)

Avenida Norte Sul, 3736 – Beira Rio

(69) 98474-2637

INFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO

Setor do Cadastro Único

Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

EM CASO DE DÚVIDAS

Disque Social 121 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

Canais oficiais da CAIXA

