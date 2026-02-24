Programa Gás do Povo atende famílias em situação de vulnerabilidade em Rolim de Moura
Por Assessoria
Publicada em 24/02/2026 às 08h48
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa à população sobre o Programa Gás do Povo, benefício destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social.

 COMO CONSULTAR SE VOCÊ FOI SELECIONADO

Os beneficiários podem consultar sua situação através dos seguintes canais:

 Aplicativo Meu Social – Gás do Povo

 Portal Cidadão

 Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207

 QUEM PODE PARTICIPAR

São elegíveis ao Programa Gás do Povo:

Famílias inscritas no Cadastro Único;

Com cadastro atualizado;

Em situação de vulnerabilidade social;

Que atendam aos critérios do programa.

 É fundamental manter o Cadastro Único atualizado.

 EMPRESAS CADASTRADAS EM ROLIM DE MOURA

As famílias contempladas poderão utilizar o benefício nas seguintes empresas credenciadas:

 SANTANA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI – EPP (FOGÁS)
 Rua Corumbiara, esquina com Avenida Aracaju, 5117 – Centro
 (69) 3442-3030

 WANDERSON FERREIRA SOARES – ME (FOGÁS)
 Av. São Paulo, 4806 – Beira Rio
 (69) 98517-2944

 SÃO JOSÉ COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA (FOGÁS)
 Avenida Norte Sul, 6273 – Planalto
 (69) 98414-2354

 SOCIEDADE FOGÁS LTDA (FOGÁS)
 Avenida 25 de Agosto, 6249 – São Cristóvão
 (92) 99146-2473

 NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (AMAZONGÁS)
 Avenida Norte Sul, 3868 – Beira Rio
 (69) 99319-8599

 NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (FOGÁS)
 Avenida Norte Sul, 3736 – Beira Rio
 (69) 98474-2637

 INFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO

Setor do Cadastro Único
Secretaria Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

 EM CASO DE DÚVIDAS

Disque Social 121 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

Canais oficiais da CAIXA

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
Secretaria Municipal de Assistência Social

