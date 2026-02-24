Programa Gás do Povo atende famílias em situação de vulnerabilidade em Rolim de Moura

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa à população sobre o Programa Gás do Povo, benefício destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social.
COMO CONSULTAR SE VOCÊ FOI SELECIONADO
Os beneficiários podem consultar sua situação através dos seguintes canais:
Aplicativo Meu Social – Gás do Povo
Portal Cidadão
Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207
QUEM PODE PARTICIPAR
São elegíveis ao Programa Gás do Povo:
Famílias inscritas no Cadastro Único;
Com cadastro atualizado;
Em situação de vulnerabilidade social;
Que atendam aos critérios do programa.
É fundamental manter o Cadastro Único atualizado.
EMPRESAS CADASTRADAS EM ROLIM DE MOURA
As famílias contempladas poderão utilizar o benefício nas seguintes empresas credenciadas:
SANTANA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI – EPP (FOGÁS)
Rua Corumbiara, esquina com Avenida Aracaju, 5117 – Centro
(69) 3442-3030
WANDERSON FERREIRA SOARES – ME (FOGÁS)
Av. São Paulo, 4806 – Beira Rio
(69) 98517-2944
SÃO JOSÉ COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA (FOGÁS)
Avenida Norte Sul, 6273 – Planalto
(69) 98414-2354
SOCIEDADE FOGÁS LTDA (FOGÁS)
Avenida 25 de Agosto, 6249 – São Cristóvão
(92) 99146-2473
NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (AMAZONGÁS)
Avenida Norte Sul, 3868 – Beira Rio
(69) 99319-8599
NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (FOGÁS)
Avenida Norte Sul, 3736 – Beira Rio
(69) 98474-2637
INFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO
Setor do Cadastro Único
Secretaria Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
EM CASO DE DÚVIDAS
Disque Social 121 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Canais oficiais da CAIXA
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
Secretaria Municipal de Assistência Social
