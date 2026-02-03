PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (3) de muitas chuvas e trovoadas no Norte

Publicada em 03/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (3), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades com trovoadas para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir quase toda a região durante todo o dia e ter maior intensidade na porção centro-oeste da região.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas para toda a região, com chuvas mais intensas em todo o Amapá, Tocantins, centro-sudeste do Amazonas, norte de Rondônia e extremo-oeste do Pará, acompanhadas de trovoadas no centro-sudeste do Amazonas, norte de Rondônia e extremo-oeste do Pará.
Durante a tarde, as chuvas deixam o estado de Roraima, e as pancadas de chuva se expandem a todo o Amapá, Tocantins, litoral nordeste e centro-sul do Pará, quase todo o Amazonas — à exceção dos extremos-nordeste e sudoeste — e extremo-norte de Rondônia. Além disso, essas pancadas de chuva devem vir acompanhadas de trovoadas no Amapá, Tocantins, Amazonas, litoral nordeste e extremo-sudoeste do Pará e extremo-norte de Rondônia.
À noite, as chuvas tomam o sul de Roraima e se mantêm sobre o restante da região, com maior intensidade no Tocantins, linha central do Amazonas e centro-sul do Pará, acompanhadas de trovoadas somente no extremo-sudoeste do Tocantins.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para toda a região, e alerta de perigo de chuvas intensas para o Amazonas, Tocantins, Amapá, extremo-norte de Rondônia, sul e noroeste do Pará e extremo-norte do Acre.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
