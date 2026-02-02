PREVISÃO DO TEMPO: Segunda-feira (2) será de chuvas intensas e áreas de instabilidade no Norte do país

Publicada em 02/02/2026 às 07h50
A segunda-feira (2) será marcada por instabilidade em grande parte da Região Norte, com previsão de chuvas fortes em alguns estados, enquanto outras áreas registram tempo mais estável ao longo do dia.
No Acre e em Rondônia, a expectativa é de fortes precipitações ao longo do dia, atingindo todas as regiões dos estados, desde o vale do Juruá até o leste rondoniense.
No Amazonas, as chuvas mais intensas se concentram em Manicoré, Tapauá e Novo Aripuanã, municípios localizados no sul amazonense, região que deve registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
Em Roraima, há previsão de chuva em Caracaraí e Rorainópolis, municípios do sul roraimense, com pancadas isoladas ao longo do dia.
No Amapá, a instabilidade é mais significativa, com expectativa de fortes pancadas de chuva em Serra do Navio, no centro do estado, além de Calçoene, no litoral norte, e Pedra Branca do Amapari, localizada na região central amapaense.
Já no Pará e no Tocantins, o tempo segue instável ao longo do dia, com predomínio de muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
