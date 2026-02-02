Carnaval Seguro começa sem registros de violência e proteção a públicos prioritários; balanço altamente positivo em Porto Velho

Publicada em 02/02/2026 às 08h35
O primeiro dia do Carnaval Seguro foi encerrado com um balanço altamente positivo em Porto Velho, resultado de planejamento, presença no território e fortalecimento do trabalho em rede entre os órgãos municipais.
De acordo com o levantamento das equipes de plantão, não houve nenhuma ocorrência envolvendo crianças, mulheres, pessoas com deficiência ou outros públicos prioritários, tanto no atendimento local quanto no externo. Também não foram registrados atendimentos por desregulação sensorial ou situações de violência no equipamento móvel disponibilizado durante o evento.
A atuação preventiva, protetiva e inclusiva esteve presente de forma visível durante toda a programação, com ampla repercussão nos veículos de comunicação, por meio de entrevistas concedidas pelas representantes da gestão municipal.
A operação contou com o apoio da Atividade Delegada da Polícia Militar, reforçando a segurança no entorno dos eventos, além da atuação da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), responsável pelo ordenamento do tráfego e garantia da mobilidade urbana. A Fundação Cultural do Município (Funcultural) também integrou a ação, assegurando que a programação cultural ocorresse de forma organizada e acessível.
Para a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Tércia Marília, o resultado reforça a importância da atuação antecipada e integrada.
“Esse balanço mostra que quando há planejamento, sensibilidade e presença efetiva no território, conseguimos garantir um Carnaval mais seguro, acolhedor e inclusivo para todos. Nosso foco é proteger pessoas, prevenir situações de risco e assegurar que ninguém fique para trás”, destacou.
A coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyane, também ressaltou o caráter preventivo da ação e o compromisso com a inclusão.
“Estar presente, dialogar e orientar faz toda a diferença. Nosso trabalho vai além da resposta a ocorrências; ele é, principalmente, de prevenção, cuidado e fortalecimento da rede de proteção, especialmente para mulheres e públicos prioritários”, afirmou.
O prefeito Léo Moraes destacou que o resultado do primeiro dia reflete o modelo de gestão integrada adotado pela administração municipal.
“Nossa prioridade é garantir que a população viva o Carnaval com alegria, segurança e respeito. Quando os órgãos trabalham juntos, o resultado aparece na prática”, afirmou.
Como encaminhamento para os próximos dias de festa, a equipe já reforçou junto à Funcultural a importância de alinhar com os blocos o uso de fogos com estampidos mínimos e a presença de intérpretes de Libras, tomando como referência experiências exitosas e inclusivas, como a atuação do bloco Pirarucu.
Também está prevista a ampliação da comunicação preventiva, com a sugestão de entrevistas envolvendo conselheiras tutelares e representantes de outros órgãos da rede de proteção, fortalecendo ainda mais o alcance das ações.
O início do Carnaval Seguro reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com um evento democrático, acessível e humano, onde a alegria caminha lado a lado com o cuidado, a prevenção e o respeito
