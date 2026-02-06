PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem a Região Norte nesta sexta-feira (6)

Publicada em 06/02/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em todos os estados da Região Norte do país nesta sexta-feira (6).
No Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, a expectativa é de muitas nuvens ao longo do dia, com instabilidade persistente em áreas do interior e das capitais.
No Amazonas, a chuva pode ocorrer com forte intensidade em municípios do sul e sudeste do estado, como Novo Aripuanã, Borba e Apuí.
Já no Pará, o tempo segue instável em áreas do sudoeste e oeste paraense, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios de Aveiro, Trairão e Altamira.
Em Tocantins, a instabilidade permanece ao longo de todo o dia. Municípios da região leste e central do estado, como Mateiros, Ponte Alta do Tocantins e Rio Sono, podem registrar nuvens carregadas, pancadas de chuva e possível queda de granizo.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
O QUE É GRANIZO?
Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.
