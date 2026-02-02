Prefeutura convoca população para doar mudas de espécies florestais ao viveiro municipal

Publicada em 02/02/2026 às 14h39
Você já parou para pensar de onde vem a água que sua família usa todos os dias? Aquela água que chega na torneira, que rega a horta, que mata a sede dos animais... Ela nasce nas nascentes que estão espalhadas por nossa região.
Mas essas nascentes precisam de proteção. E a proteção mais poderosa que existe é uma árvore.
Aqui está a verdade que precisamos encarar: se não cuidarmos agora, podemos ficar sem água no futuro. Não é alarmismo, é planejamento. Cada árvore que cresce ajuda a manter o solo úmido, filtra a água e garante que os riachos continuem fluindo.
E você pode fazer a diferença de um jeito muito simples.
Se na sua propriedade tem sementes ou mudas de espécies florestais - aquelas árvores nativas que conhecemos desde sempre - elas podem se transformar em vida nova para Espigão D'Oeste.
Doe essas sementes ou mudas para o nosso Viveiro Municipal.
Essa doação não é só um gesto bonito. É uma ação estratégica que vai direto para projetos que realmente importam:
• Recuperação de nascentes que estão secando
• Restauração de áreas degradadas que perderam sua vegetação
• Projetos ambientais que vamos realizar ao longo do ano
Cada semente que você doa vira uma árvore. Cada árvore vira uma nascente protegida. Cada nascente protegida vira água garantida para o futuro.
Não espere que outros façam. A mudança começa com cada um de nós. Aquela semente que está guardada, aquela muda que nasceu no quintal - elas podem ser o início de um Espigão D'Oeste mais verde e com água para todos.
Vamos juntos nessa? Traga suas sementes ou mudas para o Viveiro Municipal. É simples, é direto e faz toda a diferença.
