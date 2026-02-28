Prefeitura renova convênio com a Associação e garante recurso de R$ 240 mil para tratamento de dependentes químicos

Por Assessoria

Publicada em 28/02/2026 às 08h31

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, renovou nesta semana o convênio que garante o repasse de R$ 240 mil ao longo deste ano para a Associação de Acolhimento e Recuperação de Dependentes Químicos Abrace.

O valor é utilizado no custeio de despesas básicas que garantem o funcionamento da casa de recuperação. Atualmente, a Abrace acolhe mais de 25 pessoas e tem capacidade para até 70 pacientes.

O prefeito Jeverson Lima esteve na sede da associação, acompanhado da primeira-dama e secretária de desenvolvimento social, Leidiane Lima, e exaltou o trabalho realizado pelo presidente da Abrace, Pastor Rubens. “Quero parabenizar o Pastor pela dedicação e compromisso com essa missão tão importante de resgate. Nós fazemos questão de fortalecer parcerias como esta, que fazem a diferença na vida de quem mais precisa”, disse.