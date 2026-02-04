Prefeitura publica novos editais de convocação de aprovados em concurso público e processo seletivo

Publicada em 04/02/2026 às 08h55
A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (02) dois editais de convocação: um referente ao concurso público nº 001/20023 e outro voltado para aprovados no processo seletivo nº 004/2025.
Os convocados foram aprovados nos cargos de mecânico de máquina pesada, mecânico de veículo leve, mecânico de veículo pesado, técnico em informática, médico, professor, supervisor escolar, orientador educacional, professor de libras, cozinheiro e zelador.
O prazo final para posse dos candidatos aprovados no concurso público está definido para o dia 03 de março, sem possibilidade de prorrogação.
CONFIRA AQUI O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/detalhe_documento.php?id_publicacao=37900&nomeaplicacao=publicacao
Já os aprovados no processo seletivo têm até três dias úteis para se apresentarem e tomarem posse do cargo.
CONFIRA AQUI O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
transparencia.jaru.ro.gov.br/
