Operação conjuta apreende 5,3 kg de drogas em Guajará-Mirim

Publicada em 16/02/2026 às 09h20
Durante a deflagração da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, a Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), em conjunto com o Pelotão de Operações com Caes/BPCHOQUE, realizaram uma importante apreensão de entorpecentes no município de Guajará-Mirim, região de fronteira.
A ação ocorreu na manhã do dia 15 de fevereiro de 2026, por volta das 11h18, na região do bairro São José. Durante patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos em atitude suspeita — sendo o garupa identificado como uma mulher. Ao perceberem a aproximação da guarnição e após reiteradas ordens de parada, os suspeitos dispensaram um volume ao solo e fugiram em destino ignorado. No local, os policiais realizaram a averiguação do material abandonado, constatando tratar-se de uma bolsa de cor vermelha contendo entorpecentes.
Foram apreendidos 04 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 tablete de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 5,3 quilogramas de drogas, sendo 4,3 kg de cocaína e 1 kg de maconha. Diante dos fatos, todo o material foi devidamente apreendido e entregue à Polícia Federal em Guajará-Mirim, que ficará responsável pela adoção das providências administrativas e legais cabíveis.
A ocorrência reforça o compromisso das forças de segurança pública no combate aos crimes transfronteiriços, especialmente ao tráfico de drogas na faixa de fronteira, demonstrando a efetividade das ações integradas desenvolvidas no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.
