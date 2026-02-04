Obras e modernização da rede estadual de ensino ampliam infraestrutura das escolas em Rondônia

Publicada em 04/02/2026 às 09h00
Com planejamento contínuo de obras e melhorias nas escolas da rede estadual, o governo de Rondônia vem executando, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), ações que abrangem construção de novas unidades, reformas, ampliações, manutenção predial e intervenções emergenciais, com foco na adequação dos espaços escolares às demandas pedagógicas e operacionais.
Nos investimentos mais recentes, foram aplicados R$ 350,1 milhões em obras de ampliação e modernização, contemplando 319 unidades escolares. As intervenções incluem a construção de escolas padrão com até 20 salas de aula, reformas gerais com ampliação de refeitórios, auditórios e pátios, além de manutenção predial corretiva em dezenas de unidades distribuídas por todas as regiões do estado, incluindo áreas urbanas, rurais e indígenas, completando um total de 405 escolas estaduais, sendo 105 indígenas.
As intervenções incluem reformas gerais com ampliação de refeitórios, auditórios e pátios
O planejamento de obras também contempla ações estruturais complementares, como:
Implantação de sistemas de energia solar em 20 escolas;
Perfuração e implantação de poços semiartesianos em 47 unidades para garantir abastecimento de água;
Implantação de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP), Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e acessibilidade em mais de 80 escolas da rede estadual.
As ações alcançam municípios, como: Ariquemes, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a infraestrutura escolar integra o planejamento administrativo da gestão. “Temos investido de forma contínua na melhoria das escolas, com obras que garantem segurança, funcionalidade e melhores condições para estudantes e profissionais da educação”, salientou.
Foram aplicados R$ 350,1 milhões em obras de ampliação e modernização, contemplando 319 unidades escolares
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, enfatizou que as intervenções seguem critérios técnicos definidos pela rede. “As obras abrangem as necessidades estruturais de cada unidade, respeitando as especificidades regionais e garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades escolares.”
Segundo a professora Marizangela Padilha, as melhorias estruturais impactam diretamente o cotidiano escolar. “Com espaços mais organizados e seguros, conseguimos desenvolver melhor as atividades pedagógicas e acolher os alunos”.
De acordo com o estudante Pedro Yan Tupari, as mudanças são percebidas no dia a dia. “Os quadros digitais ajudam muito para as aulas serem mais participativas e dinâmicas, os ares-condicionados e os bebedouros ajudam a deixar o ambiente melhor e mais arejado, até porque ficamos o dia todo na escola”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!