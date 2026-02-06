Morador de Ariquemes é encontrado morto em córrego de Jaru

Por jornaljaru.com
Publicada em 06/02/2026 às 08h40
O homem encontrado em avançado estado de decomposição na tarde desta quinta-feira (05), em um córrego situado na Rua João Batista, esquina com a Rua Pará, em Jaru, foi identificado como Lorrani. Segundo dados oficiais apurados, Lorrani residia no município de Ariquemes e tinha histórico criminal, com registros de passagens pela polícia, incluindo ocorrências por tentativa de homicídio e furto.
O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quinta-feira (05), dentro de um córrego localizado à rua João Batista, no Setor 04 de Jaru.
Segundo informações, o corpo foi localizado por moradores da região, após ter sido arrastado pela enxurrada durante uma forte chuva ocorrida na tarde desta quinta-feira, que informaram a Polícia Militar.
