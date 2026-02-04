Marcos Rogério: o Barrichello da política; Caminhada Esperança se desmanchou; e Roberto Sobrinho será candidato?

Publicada em 04/02/2026 às 08h41
O ano legislativo começa nas casas de leis nos quatro cantos do país
CARO LEITOR, a semana começou com a abertura do ano legislativo nas Casas de Leis nos quatro cantos do país. O Congresso Nacional, entre as prioridades apresentadas pelo Poder Executivo, deverá pautar o fim da escala 6x1, medidas de proteção ao meio ambiente, combate à violência contra a mulher e ao feminicídio, o projeto da dosimetria de penas, questões relacionadas à segurança pública, programas sociais, acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Por sua vez, concluir os trabalhos da CPMI do INSS e, possivelmente, reabrir uma CPMI do banco Master. Já na primeira sessão legislativa, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o programa social Gás do Povo. A proposta foi aprovada com 415 votos a favor, 29 contra e duas abstenções. Para a oposição, o Gás do Povo é uma medida eleitoreira e uma das apostas do presidente Lula (PT-SP) para as eleições de 2026. Contudo, o programa Gás do Povo beneficia 15 milhões de pessoas de baixa renda.
Contra
Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Kim Kataguiri (União-SP) e Marcel van Hattem (Novo-RS) votaram contra o programa Gás do Povo, bem como outros nomes da extrema-direita. Para os deputados oposicionistas, se os índices de pobreza caíram com Lula, por que 15 milhões de brasileiros dependem de gás bancado pelo governo?
Modelo
Para o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o modelo de funcionamento do novo programa Gás do Povo, que prevê a retirada do botijão de gás em revendedoras credenciadas pelo governo, limita a liberdade dos beneficiários. Além disso, “antes o auxílio caía direito na conta da mãe de família. Ela decidia onde comprar.”
Distante
O Brasil está muito distante de se tornar um país do bem-estar social e laboratório do capitalismo social como se tornou a Dinamarca, Noruega, Finlândia e Nova Zelândia, ou seja, o cidadão conseguindo se sustentar, pagar as próprias contas e viver com qualidade de vida.
Esmola
A realidade brasileira é mais dura e desesperançosa com os programas Bolsa Família, Pé de Meia, Vale Gás, desconto na energia elétrica e outros. O PT mantém a política assistencialista existente nos governos de direita no Nordeste no passado, que deixava o povo pobre e subjugado à esmola governamental.
Complementação
Por que em colunas pretéritas me posicionei contra o modelo do Bolsa Família? Porque acredito que o Bolsa Família deve ser uma complementação de renda para quem ganha um salário mínimo na formalidade. No modelo atual, cria-se uma camada de pessoas parasitas que não querem trabalhar.
Criticando
O senador Marcos Rogério (PL), depois de quase oito anos de mandato, subiu um vídeo criticando as condições críticas de trafegabilidade da BR. 429. Sinceramente, a referida rodovia federal faz anos que se encontra esburacada e só agora Rogério conseguiu enxergar o descaso?
Pedir
O descaso com a BR. 429 existe desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Marcos Rogério (PL) não aproveitou o momento como aliado do Palácio do Planalto para pedir e entregar a requalificação asfáltica da referida rodovia.
Atrasado
Assim como fez na audiência pública que promoveu fora de época para discutir a concessão da BR. 364, o senador Marcos Rogério (PL) critica a situação precária de trafegabilidade da BR. 429. Rogério está parecendo o piloto de corrida de Fórmula 1 Rubinho Barrichello, que só chegava atrasado.
Interesses
A Caminhada Esperança, que reunia os partidos progressistas (PT/PCdoB/PV/PDT/PSB/MDB/Rede/PSOL), se desmanchou no ar como previ em colunas passadas. A união dos partidos de esquerda, centro-esquerda e de centro não conseguiria se manter unida por conta dos interesses próprios de cada legenda em ter acesso ao FEFC.
Complementar
O maior interesse do PT, MDB e da Rede de apresentar candidaturas majoritárias ao Governo de Rondônia e ao Senado é para ter acesso ao FEFC no sentido de complementar o financiamento de campanha das candidaturas proporcionais a deputado federal e estadual.
MDB
O MDB convidou o empresário da Educação Paulo Andrade (proprietário da Unopar e do Colégio Cristão) para disputar o Palácio Rio Madeira. Neste caso, Paulo seria o companheiro de chapa do senador Confúcio Moura (MDB), que disputará a reeleição ao Senado.
Rede
A federação Rede e PSOL vai apostar novamente no nome do advogado Samuel Costa (Rede). Samuel é um ferrenho defensor do presidente Lula (PT-SP) no estado, mas é visto pelo eleitor de esquerda como o patinho feio. A novidade na Rede/PSOL é a candidatura da indigenista Neidinha Surui ao Senado.
PT
O PT deverá apostar na candidatura de Expedito Netto ao governo de Rondônia. Recém filiado ao PT, Netto poderá ser a ponte de oxigenação e renovação da militância e das bases partidárias da legenda petista em escala estadual. Contudo, depois da filiação, Netto sumiu.
PDT
O ex-candidato a prefeito de Porto Velho e pré-candidato a deputado estadual Célio Lopes (PDT) negou existir tratativas para a legenda brizolista lançar o nome do ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (sem partido), como candidato a governador. Segundo Célio, a legenda segue fortalecendo a pré-candidatura de Acir Gurgacz ao Senado.
Perguntas
Durante o almoço no Restaurante Paroca, o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, fugiu das minhas perguntas como o vampiro foge da cruz. Perguntei a Elias se o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) permaneceria no cargo até o término do mandato, como alardeia.
Permanece
Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) permanece no cargo e não disputa o Senado. Inclusive, destacou o discurso de Rocha na abertura do ano Judiciário no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), dando conta de que não deixaria o governo para disputar o Senado.
Acredito
Enigmático, o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) quando sinaliza para a esquerda, ele sai pela direita. Acredito sim, Rocha deverá deixar o cargo e concorrer a uma vaga ao Senado. Neste caso, a primeira-dama Luana Rocha é uma forte candidata a deputada federal no PSD.
Eleitas
O PSD rondoniense deverá conquistar duas vagas na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. A primeira-dama Luana Rocha e a esposa do pré-candidato a governador Adailton Fúria, Joliane Fúria, ambas devem ser eleitas. Com isso, o ex-senador Expedito Júnior, pré-candidato a deputado federal pela legenda, deverá sofrer outra derrota eleitoral.
Cresceu
O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) reuniu sua base eleitoral no auditório da Escola do Legislativo. Marcelo não derreteu como muitos desejam, o homem só cresceu e deverá passar da casa dos 20 mil votos nas próximas eleições de outubro. Neste caso, ele será o puxador de votos do nanico PRTB.
Disputam
Os deputados Marcelo Cruz (PTB), Alan Queiroz (Podemos) e a deputada estadual Ieda Chaves (União) disputam a primeira colocação em votos no colégio eleitoral de Porto Velho. Ieda, esposa do ex-prefeito da Capital Hildon Chaves (PSDB), obteve 22.377 votos em Porto Velho.
Tira-teima
A deputada estadual Ieda Chaves (União) vai para o tira-teima nas eleições deste ano. Ela terá a possibilidade de provar a sua liderança em Porto Velho mantendo os 22.377 votos obtidos na capital ou deixar comprovado que esses votos foram conquistados por conta da máquina administrativa da prefeitura da capital. Na época, o seu esposo Hildon Chaves (PSDB) era o prefeito.
Alegria
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), precisa abrir os olhos com as farras das diárias na Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM). Existe um trem da alegria partindo para Maceió sem existir objeto ou finalidade, com tudo pago pelo dinheiro do contribuinte.
Exonerado
Falando em partindo, o secretário municipal de Educação de Porto Velho, Professor Leonardo Pereira Leocádio, foi exonerado da pasta pelo prefeito Léo Moraes (Podemos). No seu lugar, assume o adjunto, Giordani dos Santos Lima. Esse último é gestor, detém conhecimento técnico, capacidade de entrega e possui habilidades políticas.
Desgastado
O secretário municipal de Educação de Porto Velho, Professor Leonardo Pereira Leocádio, tinha deixado a direção do campus Calama do IFRO para assumir a pasta. Leocádio estava desgastado na atual gestão da prefeitura da capital, em razão dos atrasos em licitações e guerra interna com gestores da educação municipal.
Polêmica
Criou-se uma polêmica por conta de uma questão da prova do concurso público da Câmara Municipal de Porto Velho versando sobre a gestão do secretário Paulo Moraes Júnior frente à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo. Segundo o vereador Dr. Gilber (PL), a Casa de Leis não teve gerência nas questões da prova aplicada no concurso público no último domingo.
Sério
Falando sério, tornar o Brasil um estado de bem-estar social é um objetivo complexo e de longo prazo, considerado ambicioso, mas não impossível, dadas as disparidades estruturais e econômicas existentes. Embora o país tenha avançado em indicadores sociais e possua políticas de proteção, ainda enfrentou barreiras graves como alta desigualdade, déficit educacional e ineficiência na gestão de recursos.
