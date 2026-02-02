IPTU e Taxa de Lixo 2026 já estão disponíveis em Pimenta Bueno

Publicada em 02/02/2026 às 14h49
A Prefeitura de Pimenta Bueno informa aos contribuintes que já estão disponíveis para emissão e pagamento o IPTU e a Taxa de Lixo 2026.
Os contribuintes podem escolher a forma de pagamento que melhor se adequa à sua realidade, com opções de desconto para pagamento em cota única ou parcelamento sem desconto.
Opções de pagamento
Cota única:
30% de desconto para pagamento até 30 de abril de 2026
15% de desconto para pagamento até 29 de maio de 2026
Parcelamento:
Em até 6 parcelas, sem desconto
Início do parcelamento em 10 de junho de 2026
Emissão das guias
As guias podem ser emitidas pelos seguintes canais:
Balcão de atendimento da Prefeitura
Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30
Site oficial para emissão do IPTU:
https://pimentabueno.ro.gov.br/.../202_EMISSAO-DE-IPTU.html
WhatsApp: (69) 98116-2254
A Prefeitura reforça a importância de ficar atento aos prazos para evitar juros, multa e inscrição em dívida ativa, contribuindo para a manutenção dos serviços públicos e o desenvolvimento do município.
Prefeitura de Pimenta Bueno – trabalhando com responsabilidade e transparência.
