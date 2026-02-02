IPTU e Taxa de Lixo 2026 já estão disponíveis em Pimenta Bueno
Por Assessoria
Publicada em 02/02/2026 às 14h49
A Prefeitura de Pimenta Bueno informa aos contribuintes que já estão disponíveis para emissão e pagamento o IPTU e a Taxa de Lixo 2026.

Os contribuintes podem escolher a forma de pagamento que melhor se adequa à sua realidade, com opções de desconto para pagamento em cota única ou parcelamento sem desconto.

Opções de pagamento

Cota única:

30% de desconto para pagamento até 30 de abril de 2026

15% de desconto para pagamento até 29 de maio de 2026

Parcelamento:

Em até 6 parcelas, sem desconto

Início do parcelamento em 10 de junho de 2026

Emissão das guias

As guias podem ser emitidas pelos seguintes canais:

Balcão de atendimento da Prefeitura

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30

Site oficial para emissão do IPTU:

https://pimentabueno.ro.gov.br/.../202_EMISSAO-DE-IPTU.html

WhatsApp: (69) 98116-2254

A Prefeitura reforça a importância de ficar atento aos prazos para evitar juros, multa e inscrição em dívida ativa, contribuindo para a manutenção dos serviços públicos e o desenvolvimento do município.

Prefeitura de Pimenta Bueno – trabalhando com responsabilidade e transparência.

