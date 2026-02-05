Inscrições para exames feitos pela Carreta do Hospital de Amor começam na próxima segunda-feira (09)

Por Assessoria
Publicada em 05/02/2026 às 08h36
A Prefeitura de Jaru informa que, a partir da próxima segunda-feira (09), estarão abertas as inscrições para os atendimentos da Unidade Móvel do Hospital de Amor.
Para se inscrever, é necessário comparecer ao Centro Especializado da Mulher, localizado na rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04, no período entre as 7h30 e 17h30, e apresentar carteira de identidade, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço. O prazo das inscrições será encerrado na sexta-feira (13).
Os serviços oferecidos pela Carreta do Hospital de Amor acontecerão dos dias 03 a 05 de março e compreendem os exames de mamografia, preventivo, avaliação bucal e triagem de pele.
