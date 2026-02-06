Homem causaram pânico em moradores após tiros em vila de apartamentos

Publicada em 06/02/2026 às 08h30
A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira (05) para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma vila de apartamentos localizada na entrada do Savana Park, em Jaru.
Conforme apurado, um homem efetuou ao menos quatro tiros para o alto durante uma investida contra a própria mulher, após um desentendimento motivado pela suspeita de que ela teria agredido a amante dele.
Os disparos causaram pânico entre os moradores. A vítima relatou que chegou a ficar na mira da arma, enquanto vizinhos, assustados com a situação, acionaram a polícia.
Quando as guarnições chegaram ao local, o suspeito já havia fugido. Buscas foram realizadas pela cidade, porém, até o momento, ele não foi localizado.
O caso foi registrado e segue sendo acompanhado pelas autoridades.
