Força Tática apreede drogas, arma e dinheiro durante ação em Ariquemes

Publicada em 03/02/2026 às 13h40
Na segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, por volta da 1h40, uma guarnição da Força Tática do 7º BPM realizou uma ação policial de alta relevância durante patrulhamento ostensivo e preventivo em Ariquemes. A equipe visualizou movimentação suspeita em um imóvel já conhecido por denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas, onde um indivíduo aparentava realizar a venda de entorpecentes a uma mulher, naquele exato momento, o que motivou a intervenção imediata dos policiais.
Durante a abordagem e as diligências no local, a guarnição constatou indícios claros da prática do tráfico, localizando porções de substância entorpecente aparentando ser cocaína, além de uma balança de precisão, material para embalo e grande quantidade de drogas escondidas no forro da residência, evidenciando um método recorrente de ocultação. No mesmo compartimento, os policiais encontraram ainda uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .36, municiada, reforçando a gravidade da ocorrência e o risco potencial à segurança pública.
A atuação técnica, criteriosa e coordenada da Força Tática resultou também na apreensão de expressiva quantia em dinheiro, possivelmente oriunda da atividade criminosa, além de aparelhos celulares utilizados na mercancia ilícita. Dois indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo conduzidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.
