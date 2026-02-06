Espaços Educacionais: Manutenção e revitalização fortalecem infraestrutura de escolas estaduais em Porto Velho

Publicada em 06/02/2026 às 08h33
Com foco na melhoria da infraestrutura escolar e na valorização dos espaços educacionais, o governo de Rondônia está realizando serviços de manutenção e revitalização em escolas estaduais de Porto Velho. As ações são realizadas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
Os trabalhos estão sendo executados por equipes próprias da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU) da Seosp e contemplam intervenções como recuperação de fachadas, adequação de calçadas, melhorias nas instalações elétricas e manutenção das áreas externas das unidades escolares.
Já receberam os serviços as escolas estaduais Nossa Senhora das Graças, Risoleta Neves, Colégio Tiradentes da Polícia Militar VII (CTPM VII) e Major Guapindaia. Atualmente, as frentes de trabalho seguem atuando nas escolas Capitão Cláudio, Ulisses Guimarães, Marcos Freire e Jorge Teixeira, conforme o planejamento estabelecido em conjunto com a Seduc.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção contínua das escolas reflete o cuidado com a educação pública. “Quando investimos na estrutura das escolas, estamos garantindo mais dignidade para os estudantes e profissionais da educação, e criando ambientes favoráveis ao aprendizado”, ressaltou.
O secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, explicou que as ações fazem parte de um trabalho permanente de conservação dos prédios públicos. “A atuação da Seosp vai além das grandes obras. A manutenção é essencial para preservar o patrimônio público e assegurar o pleno funcionamento das unidades escolares.”
De acordo com o gerente da GAU, Porfírio Costa, os serviços impactam diretamente o cotidiano das escolas. “Cada intervenção contribui para tornar os espaços mais seguros, organizados e adequados às atividades pedagógicas, beneficiando toda a comunidade escolar”, afirmou.
SEGURAÇA, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO
Além das intervenções estruturais, as equipes também realizam serviços de poda de árvores e roçagem nas áreas externas das escolas, contribuindo para a segurança, limpeza e organização dos espaços.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, destacou a importância da parceria entre Seosp e Seduc. “A manutenção de fachadas e parte elétrica das escolas é fundamental para garantir espaços adequados, seguros e acolhedores para alunos e profissionais da educação. Essa atuação conjunta é muito importante para assegurar melhores condições de trabalho e aprendizado, impactando positivamente toda a comunidade escolar. ”
