Deputado Ezequiel Neiva reivindica conclusão de projetos energéticos em Seringueiras

Publicada em 09/02/2026 às 13h30
Reunião na sede da Energisa (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participou de uma reunião na sede da Energisa, em Porto Velho, acompanhado da vereadora Jéssica da Saúde, do município de Seringueiras, para reivindicar a execução e conclusão de projetos energéticos essenciais para a população local. O encontro foi realizado com o diretor de Relações Institucionais da Energisa, Juscelino Amaral.
Entre as principais demandas apresentadas, está a conclusão da rede elétrica do bairro Cidade Alta. Segundo a vereadora, cerca de 80% do bairro já foi atendido, porém os 20% restantes concentram a maior parte da população, que segue sem acesso à energia elétrica. A Energisa se comprometeu a analisar a solicitação.
Outra reivindicação foi a finalização da rede elétrica no Projeto de Assentamento (PA) Bom Futuro, onde aproximadamente 40 famílias aguardam atendimento. Jéssica da Saúde explicou que essas famílias deveriam ter sido contempladas pelo Programa Luz Para Todos, mas com o encerramento do programa, o atendimento precisa ocorrer por meio de outro projeto já cadastrado junto à concessionária.
O deputado Ezequiel Neiva também cobrou a expansão da rede de baixa tensão da Linha 108, no trecho que liga a cidade até o cemitério municipal. De acordo com o parlamentar, faltam apenas 1.300 metros de rede para beneficiar dezenas de famílias que ainda vivem sem energia.
Eficiência Energética
Durante a agenda, a vereadora agradeceu à Energisa pela execução do projeto de eficiência energética no Hospital Municipal Fiorindo Vicensi e na Unidade Básica de Saúde Nova Vida. O deputado destacou ainda a implantação de projetos de energia solar no município, classificando a iniciativa como um avanço importante.
“É uma garantia de energia de qualidade, redução de custos e mais eficiência para os serviços públicos”, ressaltou Ezequiel Neiva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!