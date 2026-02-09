Asfaltamento da Rua Minas Gerais é concluído em Jaru com recurso de emenda parlamentar de Edevaldo Neves

Publicada em 09/02/2026 às 13h40
O asfaltamento da Rua Minas Gerais, no trecho compreendido entre as ruas Rio Grande do Norte e Princesa Isabel, no Setor 05, foi concluído pela Prefeitura de Jaru. A intervenção foi executada com implantação de drenagem pluvial, preparação da base do solo, aplicação de colchão drenante com pedra rachão e pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), estrutura técnica projetada para ampliar a durabilidade da via e oferecer melhores condições de tráfego e mobilidade urbana aos moradores da região.
Após a finalização da pavimentação, a administração municipal informou que a próxima fase prevista é a instalação do meio-fio, etapa considerada complementar dentro do cronograma de urbanização do trecho. A obra integra um conjunto mais amplo de ações de pavimentação conduzidas pela Prefeitura de Jaru em diferentes pontos da cidade.
Os serviços foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Edevaldo Neves. A execução ocorreu dentro do pacote de investimentos municipais e também atendeu a uma indicação apresentada pelo vereador Celiandro Marrom, dentro do planejamento de melhorias de infraestrutura urbana do município.
De acordo com as informações divulgadas, a aplicação do recurso público foi direcionada para a execução direta da obra de pavimentação, com foco na ampliação da infraestrutura viária local. A intervenção passa a compor o conjunto de obras voltadas à melhoria das condições estruturais das vias urbanas do município.
