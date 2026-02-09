Thais Carla surge nua ao comparar fotos e revela 85 kg eliminados

Publicada em 09/02/2026 às 14h25
A transformação física de Thais Carla voltou a chamar atenção nas redes sociais neste domingo (8). A dançarina e influenciadora celebrou mais um marco em sua trajetória de emagrecimento ao compartilhar imagens que evidenciam a diferença corporal alcançada desde o início do processo.
A publicação reuniu duas fotos: uma registrada antes da mudança de hábitos e outra atual, tirada diante do espelho. De forma direta, Thais resumiu a conquista na legenda ao destacar a perda acumulada: “- 85 kg”.
A jornada começou ainda antes da cirurgia bariátrica, realizada no fim de abril do ano passado. Na época, a influenciadora chegou a pesar cerca de 200 quilos e precisou reduzir o peso para aproximadamente 170 kg para receber liberação médica para o procedimento.
Desde então, os números passaram a cair de forma progressiva. Em setembro, um exame de bioimpedância apontou 131 kg. Dois meses depois, em novembro, o peso já era de 126 kg. No encerramento de 2024, Thais voltou a atualizar os seguidores ao revelar que havia atingido 119 kg, marca que, segundo ela, não via desde os 16 anos.
Além dos registros visuais, Thais Carla tem reforçado que a mudança vai além da balança. Em entrevista ao portal gshow, ela explicou que sua meta principal está ligada à saúde e ao equilíbrio físico, sempre com acompanhamento médico e nutricional. Dentro desse planejamento, o peso estimado para a fase de manutenção gira em torno dos 80 quilos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!