Corredor da Morte (BR 364) continua matando, prefeitos-reeleitos na disputa de cargos nas eleições de outubro, inclusive visando a sucessão estadual

Publicada em 02/02/2026 às 14h14
Deputados – Além de inúmeros vereadores da capital e interior, que estarão na disputa das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) nas eleições gerais de outubro, vários prefeitos também devem renunciar ao cargo, seis meses antes do primeiro turno. Há dias foi publicado na coluna que a renovação na Ale-RO em 2022 foi de 56,16% e que esse ano poderia chegar a 70%. Reconhecemos que é um número elevado, mas não impossível, pois dos 24 deputados com mandatos até o final do ano, três deles já estarão fora da disputa pela re3eleição: delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) que é pré-candidato a deputado federal e o presidente da Ale-RO, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), que é nome bem cotado para concorrer à sucessão estadual. Se optar por mais um mandato ao Parlamento Estadual certamente não terá dificuldades.
Prefeitos – Na região polarizada por Rolim de Moura, dois prefeitos estão em condições de concorrer e muitas possibilidades de sucesso. Jurandir de Oliveira Araújo (UB), de Santa Luzia do Oeste, foi reeleito com 88,61% dos votos válidos. Na mesma área o prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro da Silva (UB), mais conhecido como Dena se reelegeu somando 95,13% dos votos válidos, maior média em Rondônia e ente as mais elevadas do Brasil. Ambos se preparam para disputar vagas na Ale-RO e com chances reais de sucesso. Ambos estão na região polarizada por Alta Floresta, onde o experiente deputado Jean Oliveira (MDB) sempre teve votação superior aos demais em eleições anteriores. Caso Dena e Jurandir realmente concorram a deputado estadual certamente Jean Oliveira dificuldades para conseguir mais uma eleição, apesar de estar com domicílio eleitoral em Porto Velho.
Governador/federal – Também temos casos de prefeitos que deverão concorrer a governador e à Câmara Federal. Por enquanto, dois deles estariam dispostos a renunciarem seis meses antes das eleições de outubro para disputar a sucessão estadual. O prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), já se manifestou, que pretende disputar o Governo do Estado, e tem o apoio de o presidente regional do partido, prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. Em Cacoal, o prefeito Adailton Fúria (PSD), que também se reelegeu em 2024, vem trabalhando a pré-candidatura e enfrentar as urnas na disputa pelo Governo do Estado. Ainda há possibilidade de o prefeito-reeleito de Rolim de Moura, Aldo Júlio (UB) com 54,35% dos votos válidos, também renunciar em abril, mas seu objetivo é disputar uma das oito cadeiras na Câmara Federal.
Candidatos – O prefeito-reeleito (56,44) de Ouro Preto do Oeste, Alex Testoni (UB), que já foi deputado estadual não pretende concorrer a cargos eletivos este ano, mas tem projeto em andamento. Trabalha a pré-candidatura do filho, Ninho, que está entrando na política e tem um ótimo padrinho, o pai. Caso realmente a informação se materialize as chances de sucesso de Ninho nas urnas são reais, pois Testoni, além de estar no quarto mandato de prefeito, já teve o irmão Jacques deputado estadual, ele tem passagem pela Ale-RO onde ocupou o cargo de 1º secretário, função das mais importantes na Mesa Diretora na Casa do Povo, que responde diretamente pela administração do Poder Legislativo, já que o presidente cuida do financeiro. A expectativa é que a disputa por vagas na Assembleia Legislativa este ano seja das mais acirradas com os deputados que buscam a reeleição, tendo que trabalhar muito na busca do voto do eleitorado. Quem viver verá...
Mortes – O chamado “Corredor da Morte”, trecho da BR 364 que liga Porto Velho a Vilhena, com cerca 700 km denominação devido aos inúmeros acidentes, a maioria com óbitos, continua sangrento. Nos últimos dez dias seis pessoas perderam a vida na rodovia, que foi terceirizada e já estava sendo cobrando pedágio, pela empresa vencedora do leilão, mesmo sem ter executado nenhuma obra relacionada a segurança, como os pouco mais de 100 km de pista, dupla, inúmeras passarelas, terceiras vias, sinalização adequada à realizada da BR que em períodos de safras de grãos (soja, milho, café) transitam em torno de 2,5 mil carretas, bitrens e treminhões diariamente, durante meses, sem contar os veículos de passeio e motocicletas. Felizmente ação judicial suspendeu a cobrança do pedágio nas sete praças montadas pela Nova 364, a preços fora da realidade econômica do País. Não se sabe até quando a liminar vai permanecer...
Respigo
Porto Velho já vive um clima de Carnaval. A Praça Aluísio Ferreira está com um grande palco armado e as ruas em volta interditadas como parte dos preparativos para a Festa de Momo. O dia oficial é 17 deste mês, uma terça-feira, mas antes teremos desfiles de escolas de samba, blocos e a apresentação da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) no dia, no dia 15 (sábado) que este ano tem como tema “Para o Brasil o Brasil continuar contente, vote consciente” +++ A BVQQ foi fundada pelo saudoso Manoel (Manelão) Mendonça e tornou-se o maior bloco carnavalesco do Norte do País. Saudades do inesquecível Manelão +++ Novamente Flamengo e Palmeiras “pisaram” na bola no domingo (1º). O Verdão pelo Campeonato Paulista +++ Perdeu (1x0) para o Botafogo de Ribeirão Preto. Quem lidera o Paulistão é o Novorizontino (12 pontos), com o Palmeiras em segundo com os mesmos 12 pontos, mas o time do interior tem melhor campanha +++ Já pela Supercopa o Corinthians venceu (2x0) o todo poderoso Flamengo, em Brasília. O Timão é o primeiro campeão do ano com a conquista da Supercopa +++. Sessões plenárias ordinárias na Assembleia Legislativa somente depois do Carnaval. A primeira sessão (ordinária) deste mês será no dia 24, uma terça-feira.
