Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia localiza jovem desaparecido em Cacaulândia

Publicada em 04/02/2026 às 14h29
Após intensos trabalhos de busca o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) localizou o jovem Marcelo Gonçalves Pinto, 22 anos, que estava desaparecido desde o dia 30 de janeiro de 2026, no município de Cacaulândia. A localização ocorreu na região da rodovia RO-140 e Linha C-25, envolvendo equipes especializadas, cães farejadores e aeronave remotamente pilotada (drone).
Marcelo desapareceu enquanto estava acompanhado de seu pai, Salvador Pinto de Araújo, às margens da RO-140, nas proximidades da ponte do Rio Quatro Cachoeiras. No momento do desaparecimento, o jovem encontrava-se sem camisa e trajando short preto, havendo a informação de possível quadro depressivo.
No dia 03 de fevereiro de 2026, o CBMRO realizou mais uma etapa da Operação de Busca, com emprego de buscas aéreas com drone e busca com cães, concentrando os esforços na RO-140 e na Linha C-25.
A localização ocorreu na região da rodovia RO-140 e Linha C-25, envolvendo equipes especializadas, cães farejadores e aeronave remotamente pilotada (drone)
Durante o período matutino, as equipes atuaram no trecho compreendido entre a ponte da RO-140 e a entrada da Linha C-25, realizando varreduras com cães farejadores e sobrevoos com drone, cobrindo a ponte, margens do rio e áreas adjacentes. Também foi realizada verificação no local onde a vítima teria sido vista pedindo carona, com raio aproximado de 1,5 km e alcance de até 2 km após a ponte. Os cães indicaram vestígios de que Marcelo teria seguido a pé pelas margens da rodovia, em direção ao acesso da Linha C-25.
No período vespertino, as buscas se concentraram na Linha C-25, em uma fazenda onde havia relatos de pegadas. Foram utilizadas câmeras térmicas e imagens convencionais, abrangendo um raio de 1 km, com aproximadamente 7 km de extensão ao longo da linha, além do emprego contínuo dos cães de busca. Os pontos verificados foram negativados, e os focos de calor identificados foram descartados após confirmação de que se tratavam de animais, rochas aquecidas ou da própria equipe de busca.
Na avaliação inicial da equipe, não havia indícios de que o desaparecido permanecesse na área inicial das buscas, sendo levantada a hipótese de que ele pudesse ter embarcado em algum veículo, possivelmente uma carona.
Apesar disso, a operação teve desfecho positivo. Marcelo Gonçalves Pinto foi localizado por um vaqueiro da região, que o avistou escondido em um cocho, em uma área de pasto, a aproximadamente 5 quilômetros do local onde as equipes concentravam as buscas. Segundo o relato, o jovem mudava de local sempre que percebia a aproximação de pessoas. O vaqueiro conseguiu filmá-lo e informou que familiares e equipes de resgate o procuravam, ação que foi fundamental para a localização.
O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia ressalta a importância da persistência operacional, do uso de tecnologia e cães de busca, bem como da colaboração da comunidade local, fatores essenciais para o êxito da ocorrência. A Corporação reafirma seu compromisso com a preservação da vida e a pronta resposta em situações de busca e salvamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!