Casal morre colisão entre moto e carro na BR-364 próximo a Pimenta Bueno
Por rondoniatual.com
Publicada em 10/02/2026 às 08h50
 A colisão envolveu uma motocicleta ocupada por um homem e uma mulher e um Volkswagen Gol, resultando na morte das duas vítimas ainda no local. 

De acordo com informações preliminares, o acidente teria ocorrido após o motociclista sofrer uma fechada de uma carreta que trafegava pela rodovia. Com a manobra repentina, o condutor da moto perdeu o controle da direção e acabou colidindo com o automóvel que seguia pelo trecho.

 Com o impacto violento, o homem e a mulher que estavam na motocicleta não resistiram aos ferimentos e morreram antes da chegada das equipes de socorro. Informações iniciais apontam que as vítimas seriam funcionários da Nova BR-364, dado que ainda depende de confirmação oficial.

Equipes de resgate, policiais e órgãos responsáveis foram acionados para atender a ocorrência, realizar os trabalhos no local e controlar o tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Novas informações devem ser divulgadas assim que houver confirmação oficial dos fatos. 

