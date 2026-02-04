Carreta Saúde garante acesso a atendimentos especializados para as mulheres do município
Por Assessoria
Publicada em 04/02/2026 às 14h22
Cuidar das mulheres é cuidar do futuro de Espigão D’Oeste. A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue trabalhando com responsabilidade, sensibilidade e compromisso com a vida. Por meio da Carreta Saúde da Mulher, o município está garantindo acesso a atendimentos especializados, da consulta ao tratamento, com exames essenciais como mamografias, ultrassonografias, colposcopias, biópsias e consultas especializadas, assegurando cuidado integral às mulheres espigãoenses.

Essa ação reforça o compromisso com a prevenção, o diagnóstico precoce e a valorização da saúde feminina, ampliando o acesso aos serviços, fortalecendo o SUS e colocando as pessoas no centro das políticas públicas, com eficiência, humanidade e respeito.

Procure sua UBS ou o agente de saúde para agendamento

Atendimentos até 25 de fevereiro

Prefeitura de Espigão D’Oeste e Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando todos os dias por uma cidade que cuida de gente.

