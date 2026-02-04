Capacitação sobre exame de identificação da tuberculose fortalece controle da doença em área indígena, em Guajará-Mirim

Publicada em 04/02/2026 às 08h49
Profissionais da saúde de Guajará-Mirim participam, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, de capacitação teórica e prática sobre tuberculose, como parte das ações do Projeto Mobiliza TB, voltado à prevenção, diagnóstico precoce e controle da doença, com atividades realizadas na área urbana e em comunidade indígena do município.
A iniciativa integra a estratégia do governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), para fortalecer o enfrentamento da tuberculose em regiões prioritárias, ampliando a capacidade técnica das equipes locais, qualificando o diagnóstico e garantindo o acompanhamento adequado dos pacientes em tratamento.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o estado tem investido em ações integradas para proteger a população e reduzir a transmissão da doença. “Estamos levando capacitação, informação e atendimento direto às comunidades, inclusive em áreas mais distantes.”
A coordenadora estadual do Controle da Tuberculose da Agevisa/RO, Nilda Barros, explicou que a capacitação inclui a aplicação e leitura da prova tuberculínica (PPD), exame utilizado para identificar a infecção latente da doença. “Realizamos a parte teórica e prática da aplicação do exame nos contactantes de pessoas com tuberculose. Na quinta-feira (5), faremos a leitura dos resultados para identificar se há infecção latente ou não, o que é fundamental para interromper a cadeia de transmissão.”
Rondônia mantém a tuberculose como prioridade de saúde pública, especialmente em áreas de fronteira, comunidades indígenas e regiões de maior vulnerabilidade social. Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, ações como essa reforçam o compromisso do estado com a prevenção. “Estamos avançando com estratégias que unem vigilância, assistência e educação em saúde, garantindo cuidado integral à população”, ressaltou.
As ações em Guajará-Mirim ocorrem em parceria com a Associação Beradeiro, o município e a saúde indígena. A programação inclui capacitação técnica, aplicação e leitura do exame PPD, ações de base comunitária e atividades na Aldeia Ribeirão, fortalecendo a atuação conjunta entre estado, municípios e sociedade civil.
