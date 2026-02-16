Briga em bar deixa um morto e outro gravemente ferido em Ji-Paraná

Publicada em 16/02/2026 às 09h15
Durante a noite deste domingo, 15 de fevereiro de 2026, por volta das 22 horas, equipes de socorro foram acionadas para comparecer a um bar no bairro 2 de abriu na rua Dom Bosco, onde havia informação de briga. Ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte de Augusto, 25 anos, que apresentava um corte profundo no pescoço.
Do lado de fora do bar, um segundo homem ainda estava com vida e foi socorrido às pressas. Ele foi identificado como José Rogério, de aproximadamente 43 anos, sendo encaminhado ao Hospital Municipal, onde precisou ser entubado, pois estava em estado grave.
Segundo relatos de testemunhas, a confusão teria começado após um desentendimento antigo entre conhecidos. Durante uma conversa para tentar resolver a situação, Augusto teria ido até o banheiro e, pouco depois, iniciou-se a briga.
Houve um possível empurra-empurra e agressões e, em meio ao tumulto, um homem identificado como Luiz teria sacado um canivete e atingido Augusto no pescoço que caiu no interior do banheiro, morrendo no local.
Ainda conforme pessoas que estavam no local, antes de cair, a vítima teria alertado o irmão para correr. O suspeito Luíz ainda tentou perseguir um outro homem que estava no bar, que conseguiu fugir do local para não ser ferido.
A área foi isolada para os procedimentos necessários. O caso segue sob investigação e o principal suspeito continua foragido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!