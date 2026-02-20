Alex Redano solicita ação urgente do Governo para atender famílias desabrigadas em Costa Marques após fortes chuvas

Por Mateus Andrade

Publicada em 20/02/2026 às 14h20

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) encaminhou o pedido com cópia à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social, destacando a necessidade de atuação imediata para garantir apoio às famílias que precisaram deixar suas casas devido aos alagamentos e aos riscos estruturais provocados pelas enchentes.



Segundo Redano, as precipitações registradas nos últimos dias causaram sérios transtornos à população, deixando diversas famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Ele reforçou que é fundamental a rápida mobilização do Poder Público para assegurar abrigo provisório, alimentação, água potável e itens básicos de sobrevivência às pessoas atingidas.



A indicação solicita a disponibilização de cestas básicas, kits de higiene, colchões, roupas, atendimento psicossocial e demais auxílios emergenciais previstos na política estadual de assistência social. O deputado ressaltou que a assistência às vítimas de desastres naturais é dever do Estado, especialmente em momentos de calamidade, quando é necessário garantir proteção e dignidade às famílias afetadas.



A propositura atende à solicitação da vereadora Juliana Duarte, que levou ao conhecimento do parlamentar a situação enfrentada pelos moradores do bairro. Diante da gravidade do cenário, Redano pediu celeridade na adoção das medidas para minimizar os impactos causados pelas chuvas e restabelecer condições mínimas de segurança e dignidade às famílias do Bairro da Mangueira.



Foto: Rafael Oliveira