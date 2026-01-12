Vilhena receberá ações do projeto Castra+Rondônia para castração gratuita de cães e gatos

Publicada em 12/01/2026 às 15h44
Nos próximos dias, Vilhena receberá as ações do projeto Castra+Rondônia, que realizará a castração gratuita de cerca de mil cães e gatos no município. As inscrições e os agendamentos terão início nesta terça-feira, 13, a partir das 8h, e deverão ser realizados exclusivamente pelo site castramaisrondonia.com.br. A iniciativa integra a agenda nacional de proteção, defesa, bem-estar e direitos dos animais, fazendo parte do Projeto Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), parceira na realização da ação, o cadastro e o agendamento deverão ser feitos pela internet, onde os tutores poderão inserir os dados necessários para participação no programa. Nesta etapa, serão castrados apenas cães e gatos que atenderem aos requisitos estabelecidos, os quais serão verificados após a conclusão do cadastro.
Para que o tutor consiga concluir todas as etapas exigidas, é obrigatória a emissão do RG do animal por meio do sistema Sinpatinhas, do Ministério do Meio Ambiente, antes da realização do agendamento, no endereço eletrônico: sinpatinhas.mma.gov.br. Somente após a emissão desse registro será possível finalizar o processo. A castração é totalmente gratuita.
As cirurgias serão realizadas entre os dias 20 e 27 de janeiro, a partir das 8h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (69) 98471-2971 ou procurar atendimento presencial na Semma, localizada na Rua Corbélia, nº 628, próxima à Prefeitura. O atendimento presencial estará disponível a partir do dia 13 de janeiro, das 7h às 17h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 13h às sextas-feiras.
O Castra+Rondônia é idealizado e executado pelo Projeto Ajudei, por meio de recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Máximo. Em Vilhena, a Semma atua no apoio institucional à ação, prestando orientações à população e realizando atendimentos presenciais para esclarecimento de dúvidas.
