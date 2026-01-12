Upinha atende cerca de 400 pessoas por dia durante obras da UPA Leste

Publicada em 12/01/2026 às 10h42
Disponibilizada de maneira provisória, enquanto a obra de construção da nova UPA Leste está sendo executada, a Upinha, localizada na rua Fernando Corona, 2704, esquina com a Rua Plácido de Castro, no bairro Juscelino Kubitschek, vem recebendo a população que busca pronto atendimento médico.
O espaço é dotado de estrutura completa, equipamentos novos e equipe multidisciplinar, que vem de maneira dedicada se empenhado em levar o melhor possível do sistema público de saúde aos cidadãos porto-velhenses no momento de maior vulnerabilidade, que é quando se busca uma unidade pública de saúde.
De acordo com Fernanda Medeiros, diretora da unidade, a Upinha conseguiu manter a normalidade dos atendimentos, mantendo um quantitativo diário de aproximadamente 400 pacientes, isso mesmo com todas as questões que envolvem uma mudança desse porte.
De acordo com Fernanda Medeiros, a Upinha conseguiu manter a normalidade dos atendimentos
“Nossa unidade vem trabalhando com equipamentos novos, entre eles, o aparelho de raio-x que é bastante utilizado. Toda a equipe trabalha de forma a superar as problemáticas que envolvem uma unidade provisória, cientes de que muito em breve teremos um local dotado de ampla infraestrutura para todos”, disse Fernanda Medeiros.
Entre as especialidades mais procuradas na Upinha está a pediatria, como é o caso da jovem Evelyn Carine, que buscou a unidade para realizar uma consulta com a sua filha de apenas um mês de nascimento. A bebê, que estava com quadro de febre, foi rapidamente atendida e medicada.
Evelyn Carine Buscou a unidade para realizar uma consulta com a sua filha
“Minha filha não estava se sentindo-se muito bem, então busquei o atendimento na Upinha, fiz a triagem, fui atendida pela pediatra, passei pela medicação e agora estou indo para a casa para que a minha bebê possa descansar e melhorar”, relatou Evelyn Caroline.
A nova UPA Leste
Com investimento de mais de R$ 1.9 milhão, a nova estrutura da UPA Leste, localizada na avenida Mamoré, irá contar com pintura, troca de piso, telhado, luminárias LED, cabeamento, banheiros, estacionamento, estrutura de segurança, paisagismo, entre outras ações estruturantes que darão uma nova cara para o local, garantindo qualidade e elevando o serviço público de saúde.
UPA Leste tem uma importância grandiosa para a população
“A UPA Leste tem uma importância grandiosa para a nossa população, é um local que atende crianças, adultos e idosos, que merecem um espaço digno e que aponta para o cuidado da nossa população”, apontou o prefeito Léo Moraes.
A obra está sendo tocada com recursos de emenda parlamentar da Câmara Federal, que estava travada há mais de quatro anos, além de contrapartida da prefeitura de Porto Velho, sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!