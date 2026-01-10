União Cacoalense é eliminado da Copinha após derrota para o Real Brasília

Publicada em 10/01/2026 às 10h42
A participação do União Cacoalense na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi encerrada na manhã deste sábado (10), após a derrota para o Real Brasília, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo 16. O resultado afastou a equipe rondoniense da fase seguinte da competição, mesmo após chegar ao confronto com possibilidade concreta de avançar.
O confronto foi disputado no Estádio Municipal Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, onde o time do Distrito Federal impôs intensidade desde os primeiros minutos. A pressão inicial surtiu efeito rapidamente, com a abertura do placar ainda no início da etapa inicial. Kauã protagonizou a jogada do primeiro gol ao avançar em velocidade, superar a marcação e finalizar sem chances para o goleiro.
O placar adverso acabou influenciando o comportamento do União Cacoalense ao longo da partida. A necessidade de reação imediata e o peso decisivo do jogo impactaram o rendimento da equipe, que encontrou dificuldades para reorganizar-se em campo e construir ações ofensivas efetivas.
Na segunda etapa, o Real Brasília ampliou a vantagem aos 10 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Gil. Pouco depois, Iarley marcou o terceiro gol em jogada aérea, consolidando o resultado e afastando qualquer possibilidade de reação do representante rondoniense.
Com a derrota, o União Cacoalense se despede da Copinha na fase de grupos, encerrando sua campanha após três rodadas, enquanto o Real Brasília confirmou a superioridade no confronto decisivo e avançou na competição.
