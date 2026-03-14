Produção de mudas é fortalecida no Projeto Fomenta Cacau

Por Jean Carla Costa

Publicada em 14/03/2026 às 10h59

O Projeto Fomenta Cacau avança na cadeia produtiva do cacau com a implantação de um viveiro de mudas pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric). A iniciativa envolve a produção de mudas que futuramente serão distribuídas a produtores rurais, incentivando a diversificação da produção e o aumento da renda no campo.

A ação integra o Programa Fomenta Cacau do SENAR-AR/RO, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Rondônia - Senar, Sindicato Rural e o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental, Saúde, Educação e Sustentabilidade da Amazônia - Ideam.

Como parte das atividades do projeto, servidores da Semagric que atuam diretamente na produção das mudas participaram de uma capacitação técnica ministrada pelo Senar Rondônia, voltada à implantação e manejo adequado de viveiros de cacau.

Durante a formação foram abordados diversos conteúdos técnicos, como a escolha do local ideal para instalação do viveiro, dimensões e altura da estrutura, nivelamento do solo e preparação da área, garantindo as condições adequadas para o desenvolvimento das plantas.

A capacitação também tratou da preparação do substrato, etapa essencial para fornecer os nutrientes necessários ao crescimento das mudas. Além disso, os participantes aprenderam sobre preparo das sementes para formação do porta-enxerto, técnicas de clonagem por enxertia em fenda cheia, tratos culturais, adubação e controle de pragas e doenças.

Após a etapa teórica, os servidores estão colocando em prática os conhecimentos adquiridos. Entre as atividades realizadas está o enchimento das sacolas que irão receber as mudas, etapa fundamental para iniciar a produção que, posteriormente, será destinada aos produtores atendidos pelo programa.

De acordo com a engenheira agrônoma e instrutora do Senar Rondônia, Rosinalda Araújo, a capacitação garante que todo o processo seja realizado com qualidade. “Trabalhamos desde a implantação correta do viveiro até a preparação do substrato e as técnicas de enxertia. Todo esse processo é fundamental para garantir mudas de qualidade, que futuramente serão levadas aos produtores, fortalecendo a cadeia produtiva do cacau e contribuindo para o desenvolvimento da produção na região”.

Para o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, a iniciativa representa um avanço importante no apoio ao produtor rural e na diversificação da produção agrícola. “O Projeto Fomenta Cacau é uma estratégia importante para incentivar novos cultivos e fortalecer a agricultura familiar. Com a produção dessas mudas aqui no viveiro da Semagric, conseguimos apoiar diretamente o produtor, levando tecnologia, conhecimento e oportunidades de geração de renda no campo”.

O gerente de Projetos Ambientais da Semagric, Paulo Galvão, ressaltou que o projeto também contribui para a sustentabilidade e recuperação de áreas produtivas. “O cacau é uma cultura que se adapta bem aos sistemas agroflorestais e pode contribuir para a recuperação ambiental e para a geração de renda das famílias rurais. Esse viveiro representa um passo importante para ampliar a produção com qualidade e planejamento”.

A iniciativa marca um avanço estratégico para a cacauicultura no município e consolida a produção de mudas seminais de alta qualidade no viveiro municipal da Semagric. Ao todo, o projeto prevê a produção de 94.435 mudas, que beneficiarão inicialmente cerca de 85 produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar e ampliando a geração de renda no campo. O edital para participação dos produtores no programa está previsto para ser lançado no segundo semestre de 2026.